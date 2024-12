Ile Maurice: Le chauffeur du 4x4 identifié et arrêté

Un technical officer de 54 ans, habitant Mont-Fertile, a été arrêté par les limiers de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) avant d'être remis aux enquêteurs du poste de Rose-Belle. Il est suspecté d'être l'auteur du délit de fuite, qui a coûté la vie à Sanjeev Prayag, un habitant de New-Grove, âgé de 55 ans. La victime, qui marchait, a été renversée vers 20 h 30 jeudi sur la route de Gros-Billot menant à New-Grove et a été laissée pour morte par le conducteur du véhicule qui l'a percuté.

Ce sont des automobilistes et passants qui sont venus en aide à Sanjeev Paryag et lui ont prodigués les premiers soins avant qu'il ne soit transporté d'urgence par la police à l'hôpital Nehru à Rose-Belle. Dès le soir du drame, les enquêteurs ont visionné plusieurs images de caméras de surveillance privées et de Safe City, qui couvrent le périmètre où l'accident s'est produit. Un 4x4 de couleur blanche, de la marque Mitsubishi et immatriculée février 2024, a été repéré ainsi qu'un camion conduit par un habitant de Bois-d'Oiseau de 55 ans.

Le lendemain, soit vendredi, les conducteurs des deux véhicules ont été interpellés par les limiers de la DCIU et remis aux policiers chargés de l'enquête, avec leur véhicule respectif. Plusieurs unités de la police, dont le SOCO, le FSO et le MPI, ont alors été sollicités pour examiner le camion et le 4x4. C'est à l'issue de leurs conclusions que le chauffeur du tout-terrain a été placé en état d'arrestation sous une charge d'homicide involontaire sur ordre de l'ASP Warsalee, tandis que celui du poids lourd a été relâché sur parole.