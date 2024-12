Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie annonce une enquête et des mesures d'ici fin janvier

Le décès du petit Sreyan, quatre mois, survenu dans une crèche à Morcellement St-André jeudi 27 ne laisse personne insensible. En tant que femme et mère, avant tout, la ministre de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, s'est dit profondément bouleversée par cette tragédie.

«En tant que mère, je ne peux qu'imaginer la douleur immense que vivent ses parents en ce moment, surtout à l'approche des fêtes de fins d'années.» Elle s'est rendue dans la soirée de vendredi au domicile des Ramdhoneea à Morcellement St-André pour présenter ses condoléances aux parents du petit ange parti trop tôt.

Arianne Navarre-Marie a annoncé l'ouverture par son ministère d'une enquête, indépendante de celle de la police, sur la crèche où le drame s'est produit, Les Cendrillons Child Day Care. «Nous souhaitons laisser à la famille le temps de faire son deuil avant d'envisager d'éventuelles actions complémentaires. Personnellement, j'ai tenu à me rendre sur place pour leur exprimer mes sincères condoléances et les assurer de toute notre solidarité en cette épreuve difficile. Dès que nous avons été informés de ce drame par le service 113, mon ministère a immédiatement pris les mesures nécessaires pour apporter son soutien à la famille. La police de Plaine-des-Papayes a été saisie et une enquête a été ouverte. Au ministère également, une enquête a été ouverte sur la crèche concernée.»

Sécurité des enfants

Revenant sur la question de la sécurité des enfants dans les crèches, la ministre de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du bien-être de la famille a précisé que dès les premiers jours qui ont suivi sa prise de fonctions, avoir eu plusieurs réunions de travail sur ce dossier. Arianne Navarre-Marie conclut en annonçant que son ministère devrait venir avec l'annonce d'une série de mesures d'ici fin janvier 2025.

Pour rappel, Sreyan Ramdhoneea, quatre mois, est décédé après avoir aspiré le contenu de son estomac. Ce sont ses proches qui l'ont conduit à l'hôpital SSRN à Pamplemousses vers 11 h 30, après avoir été informés que le bébé allait mal par la directrice de la crèche concernée, Artee Seegoolam, âgée de 51 ans.

Cette dernière a été arrêtée le même jour et a comparu au tribunal de Pamplemousses sous une charge d'homicide involontaire par imprudence. Elle a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 25 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 100 000. La famille Ramdhoneea crie à la négligence et réclame que justice soit rendue à son enfant, qui était en parfaite santé et qui avait encore toute la vie devant lui.