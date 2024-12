Tunisie: CSS - Opération redressement

Avec une assise défensive plus solide et un milieu de terrain travailleur et créateur, le CSS pourrait s'en sortir face à une Espérance largement favorite sur le papier.

Il est évident que le directeur technique, Olivier Perrin, n'a pas accepté de prendre de gaieté de coeur la succession même provisoire de l'entraîneur Alexandre Santos à la tête des Sfaxiens. La défaite face au ST, la quatrième consécutive après celles contre Bravos do Maquis, Simba Sports (Coupe de la CAF) et l'ESM, a confirmé que l'héritage est bien lourd à porter et à supporter.

Pas de solidité défensive, pas de fraîcheur physique, pas de cohérence dans le style de jeu, pas d'envie collective et pas de force mentale pour surmonter toutes ces défaillances, livrer des matches pleins et parvenir à empocher les points. La rencontre d'aujourd'hui ne tombe pas donc à pic pour les «Noir et Blanc» pour espérer mettre fin à leur série noire et renouer avec le beau jeu, les jours de gloire et de grandes victoires.

Après le ST, c'est un nouveau casse-tête qui se présente pour Olivier Perrin : comment s'y prendre pour ne pas prendre l'eau face à une équipe avec ses qualités individuelles et collectives, sa maturité et son expérience des grands chocs qu'est l'Espérance ?

Quel meilleur onze de départ aligner, quelle stratégie de jeu adopter pour faire une bonne entame de match et gagner au fil des minutes de jeu en assurance et en confiance ? Comment éviter les failles dans le dispositif pour empêcher les «Sang et Or» de se servir de l'un de leurs grands points forts et de leurs principales armes fatales, à savoir profiter pleinement des erreurs de leurs adversaires.

Réajuster le bloc défensif

Le premier souci auquel seront confrontés Olivier Perrin et Chadi Hammami, son adjoint, concerne la mise en place d'une nouvelle assise défensive.

Le portier, Aymen Dahmen, traverse une très mauvaise période et assume la responsabilité de plusieurs buts encaissés. Mais ses deux remplaçants, Sabri Ben Hassen et Mohamed Hédi Gâaloul, ne sont pas compétitifs et sur le pied de guerre pour le remplacer.

L'axe central de la défense n'est pas lui aussi sécurisant et le retour à une formule à trois, avec Koffi Constant Kouamé comme pièce maîtresse, est devenu une nécessité, voire une urgence si on tire la leçon de la manière avec laquelle les Bardolais de Maher Kanzari ont marqué les deux buts qui les ont mis sur la voie de la victoire.

En l'absence de solution de rechange valable à Rayan Derbali, côté droit, il y a, par contre, une opportunité pour replacer Achraf Habbassi dans un registre d'excentré gauche pour mieux bloquer les montées offensives des «Sang et Or» sur ce flanc. Avec de tels réajustements, le CSS aura une meilleure assise défensive pour bien contrer le jeu offensif de son adversaire qui voudra continuer sur sa lancée et enchaîner avec un nouveau succès après sa promenade de santé à Gafsa et sa large victoire par 3 buts à 0.

Priorité aux talents inventifs au milieu de terrain

Avec un bon bloc défensif, avec deux excentrés bien vigilants sur les deux couloirs et très actifs dans les montées devant et une charnière centrale compacte avec une omniprésence physique dans les duels aériens sur les centrages en course ou sur balles arrêtées, il va falloir faire un bon casting de demis de transition rapide et de projection constante vers le périmètre de vérité de l'Espérance.

Avec des joueurs agressifs dans la bataille de l'entrejeu, tels que Firas Sekkouhi, et talentueux et inventifs comme le jeune Mohamed Absi, capable d'effacer plus d'un joueur dans un mouchoir et d'alimenter les ailiers de débordement (Mohamed Dhaoui, Baraket Lahmidi ou Fabien Winley) en ballons utiles pour les contres rapides et les pointes de l'attaque en dernières passes décisives au coeur de la défense « sang et or ».

Quel est le meilleur profil entre les trois fers de lance à la disposition du tandem technique Perrin-Hammami pour que le dispositif rectifié marche à merveille et déjoue tous les pronostics défavorables ? Amen Allah Habboubi qui joue bien sans ballon et qui est à créditer d'un bon jeu de tête ou Hazem Haj Hassen qui a toujours le coeur à l'ouvrage ou Amor Ben Ali qui n'a pas bien saisi les rares chances qui lui ont été données malgré ses qualités de finisseur. Le duo va trancher dans la composition du onze de départ tout en préparant les bons jokers à sortir en cours de jeu.