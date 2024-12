Tunisie: « Yes 1.0 » - Tataouine inspire les jeunes talents avec son festival de robotique

Ce matin, dimanche 29 décembre, a été lancé au hall sportif Kamel Abdellatif de Tataouine le festival de robotique Yes 1.0, organisé par l'Association Youth Vision de Tataouine. L'événement se déroule sur deux jours, le 29 et le 30 décembre.

Lors de la première journée du festival, de nombreux clubs venus de différentes régions de la Tunisie ont présenté leurs créations ingénieuses, mettant en avant leurs compétences dans la fabrication de dispositifs intelligents destinés à divers usages quotidiens. Ces innovations touchent des secteurs tels que l'agriculture, la gestion de l'eau, la vie scolaire et les tâches ménagères.

Mabrouka Attri, directrice du projet "Jeunesse découvre les sciences" - Yes Tataouine, en collaboration avec des partenaires financiers tels que l'Union européenne, a précisé à l'agence TAP que 8 écoles et 4 maisons de jeunes des différentes délégations de la région participent à un concours dédié à l'innovation. Ce concours vise à renforcer les capacités créatives des jeunes et à leur offrir des opportunités prometteuses.

Demain, lundi 30 décembre, se déroulera la deuxième journée du festival, avec la compétition de 16 équipes dans la catégorie des jeunes (8 à 14 ans) et 10 équipes dans la catégorie des adultes (15 à 19 ans). Ces équipes, venues des quatre coins du pays, tenteront de décrocher des prix en argent "précieux" lors de cette compétition nationale.

Le projet "Yes Tataouine" a été lancé en avril dernier, avec la participation de 12 clubs de robotique de la région, dans le but de promouvoir la créativité dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. Ce projet a également permis d'organiser plusieurs sessions de formation pour les formateurs des clubs participants.