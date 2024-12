Tunisie: Tourisme - Des réductions pour relancer le tourisme intérieur pendant les fêtes

Face à une idée persistante selon laquelle les hôtels et les restaurants s'adressent à une minorité de la population aisée, ces initiatives veulent conjuguer accessibilité financière et ouverture sur le marché local.

Les habitudes des Tunisiens pendant les fêtes ont beaucoup changé au fil du temps. Autrefois, le réveillon était l'occasion idéale pour sortir et le célébrer dans des hôtels ou des restaurants. Ces sorties étaient considérées comme élégantes et constituaient un signe de reconnaissance sociale.

Mais ces dernières décennies, une nouvelle tradition s'est imposée, celle de se réunir en famille ou entre amis autour d'un repas où chacun contribue en préparant un plat. Cette pratique permet non seulement de réduire les dépenses, mais aussi d'offrir un cadre convivial et intime, loin des contraintes imposées par les sorties.

Cependant, face à une baisse d'affluence notable dans les établissements touristiques, les acteurs du secteur se mobilisent pour tenter de renverser la tendance. Les fédérations professionnelles du tourisme ont ainsi pris des mesures audacieuses pour redonner du souffle à ce secteur. Parmi ces initiatives, des réductions substantielles, allant jusqu'à 50%, sont accordées aux Tunisiens durant les vacances scolaires et universitaires, ainsi qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'objectif étant d'encourager les nationaux à redécouvrir les charmes du tourisme local, tout en leur offrant un rapport qualité-prix qui se veut attrayant.

Des mesures concrètes

Cette stratégie a été discutée récemment lors d'une réunion conjointe entre des responsables du ministère du Tourisme, de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) et des représentants des principales fédérations professionnelles, à savoir la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH), la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien et la Fédération tunisienne des restaurants touristiques.

A cet effet, Mohamed Ben Ezzeddine, membre de la FTH, a mis en avant un constat encourageant selon lequel les réservations effectuées par les Tunisiens représentent aujourd'hui une proportion significative des activités hôtelières. Il a également souligné l'importance de considérer le marché intérieur comme un levier pour développer une destination touristique durable.

En cette saison, donc, certaines régions comme Aïn Drahem dans le Nord ou le Sahara au Sud connaissent un regain d'affluence, au grand bonheur des professionnels mais aussi des touristes nationaux qui se considéraient comme discriminés par rapport aux touristes étrangers, à cause des tarifs exorbitants qui leur sont proposés.

Un engagement vers l'accessibilité et l'innovation

Pour sa part, Ahmed Bettaieb, président de la Ftav, a confirmé que les réductions seront bien réelles, oscillant entre 10 et 45% ! Il a toutefois mis en lumière des problèmes persistants, notamment en ce qui concerne les modes de paiement. Il est un fait que la récente loi sur les chèques a créé des obstacles pour les locaux, incitant à explorer de nouveaux mécanismes tels que les cartes électroniques ou les chèques vacances pour faciliter les transactions.

En parallèle, une plateforme numérique devrait voir le jour en janvier prochain, pour marquer un pas important vers la numérisation des services.

Du côté des restaurants touristiques, des efforts similaires sont entrepris. Mohamed Haouas, directeur exécutif de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, a annoncé une baisse des tarifs de 20% pour les Tunisiens. Cette mesure, insérée dans une stratégie plus large pilotée par le ministère du Tourisme, vise à rendre les restaurants touristiques plus accessibles. M. Haouas a également appelé les restaurants non classés à rejoindre cette dynamique, soulignant que près de 90% des familles tunisiennes ont un lien direct ou indirect avec le secteur touristique.

Une relance touristique plus inclusive

Enfin, le ministère du Tourisme a confirmé, dans un communiqué du 21 décembre 2024, que les familles et touristes tunisiens pourront profiter de ces offres exceptionnelles durant les vacances de fin d'année. Ces efforts conjoints visent non seulement à relancer l'économie touristique, mais aussi à instaurer une nouvelle culture de consommation touristique, valorisant les richesses naturelles, culturelles et humaines de notre pays.

Face à une idée persistante selon laquelle les hôtels et les restaurants s'adressent à une minorité de la population aisée, ces initiatives veulent conjuguer accessibilité financière et ouverture sur le marché local.

En facilitant l'accès aux services hôteliers et aux restaurants, tout en sensibilisant les Tunisiens à l'importance de redécouvrir leur patrimoine, notre pays pose les bases d'une nouvelle dynamique, celle d'abord et surtout d'une offre touristique plus inclusive.

De plus, cette relance devrait être une occasion pour interpeller les acteurs de tous bords à une réflexion plus large, promouvant une activité touristique plus écologique, respectueuse du développement durable et plus diversifiée. Afin que les richesses nationales ne soient pas consumées à outrance par le biais d'un tourisme de masse très peu valorisant pour la destination Tunisie.