Tunisie: CA-CAB (1-0) - Tant bien que mal pour le CA

Le Club Africain s'impose difficilement. Compréhensible après la débauche d'énergie du match précédent...

Entre deux clubs aux ambitions diamétralement opposées, aux antipodes même, d'un côté à l'autre, CA-CAB devait forcément nous valoir de l'intensité et beaucoup de coeur à l'ouvrage, sachant que le CA espère toujours jouer le titre, et le CAB bataille, en l'état, et à tout bout de champ pour le maintien, même si récemment, avant d'en découdre avec les Clubistes, les Cabistes ont brisé le signe indien et ont validé, lors de la ronde précédente.

Voilà pour le topo et passons à présent à l'implacable vérité du terrain et à certaines séquences du déroulé de ce format. De prime abord, dans son bastion, le CA a pris le contrôle et a fait basculer son bloc-équipe devant.

D'ailleurs, même les axiaux défensifs ont participé aux rushs, et pas seulement à la construction, telle cette tentative de Hamza Ben Abda qui passe largement à côté des buts d'Achref Krir. Sur contre cependant, le CAB de Sofiane Hiddoussi est aussi d'attaque mais la frappe de Seydi Diop trouve le gardien Malek Saada à la parade. Deux sérieux avertissements lancés par les deux Onze, en attendant que le rythme monte d'un cran de part et d'autre.

Pas pour longtemps toutefois, même si le CA presse davantage mais ne profitera pas pour autant de la boulette de Krir, Hamdi Laabidi ayant manqué de lucidité, à la réception du corner botté par Bassem Srarfi. Par la suite, le CA insiste mais Zaalouni ne fera pas mieux que les attaquants clubistes, alors que dix minutes plus tard, Diop, encore lui, butera de nouveau sur Saada. Le match semble débridé et ne s'emballe pas, même si avant la pause, le coup franc de Srarfi échouera sur le petit filet.

De retour de pause, le CA va redoubler de résolutions mais Hamdi Laabidi manquera de faire la différence, de la tête, alors que les cages étaient grandes ouvertes. Vers l'heure de jeu, tournant du match avec ce penalty hérité suite à une faute de main de Diop et transformé par Zemzemi.

Par la suite, le CAB avance d'un cran et le CA cuirasse son rideau défensif. Il n'empêche que les Cabistes vont tenter par Brahima Cissoko, Alhassan Kanté et Rayan Rhimi, en vain toutefois. Le CA valide au final, alors que le CAB s'avoue vaincu et peut nourrir quelques regrets à l'issue du match.

CA : Malek Saada, Ghaith Zaalouni, Yassine Bouabid, Hamza Ben Abda, Oussema Shili, Kenneth Semakula, Moataz Zemzemi, Abdelmalek Kelaleche, Bassem Srarfi, Hamza Khadhraoui, Hamdi Laabidi.

CAB : Achraf Krir, Aziz Gasmi, Aymen Amri, Firas Akeremi, Abdou Seydi, Malek Doukali, Alhassan Kanté, FIras Ben Othman, Oussema Ali, Diop Seydi, Ahmed Amri.