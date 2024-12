Tunisie: Gouvernorat de Médenine - Les ministres sur le terrain

Il y a quelque temps, rares étaient les hauts responsables et notamment les ministres qui effectuaient des visites de travail dans le gouvernorat de Médenine et dans les régions démunies d'une façon générale. D'ailleurs, certains responsables ou ministres ont été nommés et demis de leurs fonctions sans avoir mis les pieds à Médenine.

Après le 25 juillet 2022, le gouvernorat de Médenine est devenu une destination prisée par les hauts responsables et les ministres grâce à sa grandeur et ses richesses naturelles.

En effet, rien que la semaine passée, M. Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, était au parc d'activités économiques de Zarzis, cette presqu'île qui comprend un port commercial et qui se trouve à mi-distance de l'aéroport Djerba-Zarzis et le poste frontalier de Ras Jedir.

Vendredi 27, c'est au tour de Riadh Chaoued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, d'être l'hôte de ce gouvernorat. Accompagné de Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, et des autorités régionales, il a fait une tournée comprenant des visites aux centres de la formation professionnelle à Djerba, Zarzis et Ben Guerdane, ainsi que des bureaux de travail indépendant dans ces trois délégations. Il a pris connaissance aussi du centre de la fille rurale de Béni Khédache et de la direction régionale de travail à Médenine.

Le ministre a terminé sa mission par une séance plénière qui s'est tenue au siège du gouvernorat avec la participation des autorités régionales et ceux qui ont un lien avec le secteur de l'emploi.