Tunisie: FIFEJ 2025 - 35 ans d'un festival incontournable pour la jeunesse

Sous son slogan «Ici commence notre avenir», le Fifej 2025 invite à ne jamais perdre de vue l'importance de l'art et de la culture pour l'avenir des jeunes générations et annonce les dates de la prochaine édition. L'édition 2025 promet une programmation intense ouverte aux films de fiction, d'animation et aux documentaires, qu'ils soient en court ou long métrage.

Le Festival international du film pour l'enfance et la jeunesse de Sousse (Fifej) s'apprête à célébrer ses 35 ans d'existence avec une 14e édition exceptionnelle, prévue du 8 au 12 avril 2025. Sous le signe «Pour ne jamais croire qu'une ville comme Sousse est privée de cinéma...», cet événement cinématographique unique se distingue comme un rendez-vous incontournable, dédié aux jeunes publics, à la culture cinématographique et à l'éducation à travers le cinéma.

Créé en 1991, le Fifej a su s'imposer comme un événement majeur dans le paysage cinématographique tunisien et au-delà. Organisé initialement tous les deux ans, il est devenu un festival annuel depuis 2014.

Grâce à l'impulsion de l'Association Fifej Sousse, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) et la municipalité de Sousse, le Fifej a su créer un espace où se croisent le cinéma, l'éducation et la culture. Le Fifej se distingue par sa double portée à la fois nationale et internationale. Sur le plan national, il joue un rôle clé dans la promotion de la culture cinématographique, en offrant un accès à un cinéma de qualité, souvent inédit.

Sur le plan international, il attire des cinéastes et de jeunes talents venus de divers horizons, favorisant ainsi des échanges culturels et artistiques enrichissants dans un cadre stimulant. Le festival n'est pas seulement un événement cinématographique: il est également un terrain d'apprentissage, un espace éducatif et un outil de sensibilisation pour les jeunes générations.

Ne se limitant pas à une simple projection de films; ce festival est avant tout un espace où cinéma et éducation se rencontrent. Chaque année, il offre aux jeunes un environnement propice à l'éveil de leurs consciences, de leur sensibilité artistique et de leur esprit critique. En intégrant des thématiques liées aux droits de l'enfant, à l'éducation et à la citoyenneté, le festival se veut un lieu où le cinéma devient un moyen puissant d'apprentissage et de réflexion.

Sous son slogan «Ici commence notre avenir», le Fifej 2025 invite à ne jamais perdre de vue l'importance de l'art et de la culture pour l'avenir des jeunes générations et annonce les dates de la prochaine édition. L'édition 2025 promet une programmation intense ouverte aux films de fiction, d'animation et aux documentaires, qu'ils soient en court ou long métrage.

Le Fifej 2025 maintient ses différentes sections compétitives: cette compétition phare met en lumière des films ( courts et longs métrages) de fiction, documentaires et d'animation qui abordent les thématiques de l'enfance et de la jeunesse.

La section Ciné Jeunesse est une section dédiée aux courts métrages scolaires ou amateurs, réalisés par de jeunes cinéastes de moins de 30 ans. Ces films permettent aux jeunes talents de se faire connaître sur la scène internationale.

Le Ciné Enfance est consacré aux films réalisés par des enfants eux-mêmes, il vise à encourager la créativité des jeunes cinéastes et à mettre en valeur leur vision du monde.

Outre la compétition internationale, le Fifej inclut également une compétition nationale de photo sur le thème des droits de l'enfance, cette compétition invite les photographes à capturer des images poignantes et créatives illustrant les défis que rencontrent les enfants pour faire respecter leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et à un développement épanoui.

Des hommages, des séances spéciales font partie aussi du programme, offrant un espace d'expression pour des oeuvres plus personnelles et diverses.

Etant un espace de sensibilisation, d'éducation et d'apprentissage, le Fifej n'est pas seulement une plateforme de projection; il est aussi un lieu de rencontre et de formation. En marge des projections, le festival propose des ateliers de formation cinématographique, destinés aux jeunes réalisateurs et passionnés de cinéma.

Les ateliers auront pour thème central les droits de l'enfant et des jeunes en situation de handicap. Ces sessions pratiques et théoriques permettront aux participants de comprendre comment le cinéma peut sensibiliser et défendre ces droits, tout en abordant les défis spécifiques des jeunes en situation de handicap.

Des master classes et des rencontres entre participants et cinéastes seront également organisées autour du même thème avec des experts du cinéma et des réalisateurs de renom qui partageront leur expérience sur la manière de traiter ces thèmes dans leurs oeuvres.

Le Fifej 2025 marque son retour à travers ses 35 ans d'histoire, pour poursuivre sa mission, celle de promouvoir la culture cinématographique, d'éduquer les jeunes publics et de sensibiliser la société aux enjeux qui touchent les enfants à travers le monde. Un véritable carrefour d'expression, de formation et de réflexion sur l'avenir de la jeunesse. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mars 2025.