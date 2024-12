Tunisie: EST - La vitesse de croisière...

Les « Sang et Or » enchaînent, cet après-midi, par un deuxième déplacement en allant croiser le fer avec les Sfaxiens. Un classico que les Espérantistes comptent remporter pour atteindre, enfin, la vitesse de croisière.

Si les résultats sont plutôt très bons en Ligue des champions avec une première place assurée dans le Groupe D, les « Sang et Or » ne sont pas encore parvenus en championnat à atteindre la vitesse de croisière tant espérée depuis le début de la saison.

Toutefois, les derniers résultats sont plutôt encourageants avec la victoire ramenée de Sousse, le succès obtenu face à l'ASG à Radès, le nul difficile obtenu à Ben Guerdane à l'occasion de la première sortie officielle de Laurentiu Reghecampf à la tête de l'équipe, la nette victoire devant la JSO, le résultat nul, équitable du reste, au derby avant d'aller remporter une écrasante victoire à Gafsa avec un effectif remanié.

Ceci dit, l'Espérance de Tunis est en train de retrouver sa voie après avoir été confrontée à une crise de résultats qui a conduit au départ de Miguel Cardoso.

Convaincre à défaut de vaincre

Ce qui est bien lors des dernières sorties de l'équipe, c'est que l'Espérance parvient à convaincre quand elle ne gagne pas, comme cela était le cas lors du derby. Ce qui manque encore, c'est atteindre, enfin, la vitesse de croisière tant espérée en parvenant à aligner la passe de trois, impératif pour gagner en confiance, mais aussi pour rattraper les points perdus.

Tout à l'heure, les « Sang et Or » ont la possibilité d'atteindre cette vitesse de croisière. Pour ce faire, il faudra aller la chercher à Sfax et Laurentiu Reghecampf a les moyens humains de le faire puisque hormis Rodrigo Rodrigues, convalescent, le reste de l'effectif est à sa disposition.

Un effectif qui enregistre le retour de Youssef Belaïli et Raed Bouchniba qui ont purgé leur suspension. Quant à Koussay Mâacha, les deux jours d'observation médicale n'ont rien décelé de grave et le joueur est bon pour le service.

Le technicien « sang et or » a même un surplus dans le quota des joueurs étrangers. Si on se réfère aux derniers entraînements, Laurentiu Reghecampf devrait se passer, cette fois-ci, des services de Kebba Sowe et Onuche Ogbelu. C'est que Yan Sasse, Abdramane Konaté et même Roger Aholou, sans oublier Mohamed Amine Tougaï et le revenant Youssef Belaïli, s'imposent comme éléments clés pour contrer la machine sfaxienne. D'ores et déjà, Konaté et Sasse devront permuter : l'un débutera le match, l'autre fera son entrée en cours de jeu.