Gabon: 'Je souhaite que la transition permette d'amorcer des réformes économiques ambitieuses qui bénéficient à toutes les couches sociales'

interview

L'année 2024 avec ses hauts et bas, va passer le relai à sa soeur 2025 dans quelques jours. Le Gabon a connu, depuis le 30 août 2023, ce qui est appelé "le coup de libération". Une nouvelle page s'est ouverte pour le pays. Qui est-ce qui a marqué ou n'a pas été du rendez-vous, notre rédaction a posé des questions à l'Honorable Justine Lekogo, députée à l'Assemblée nationale de la transition.

Bonjour Honorable Justine Lekogo ! Députée de la transition, 2024 s'en va. Qui est-ce qui vous a marqué au courant de cette année ?

Justine LEKOGO : "2024 a été une année charnière pour le Gabon, marquée par l'ouverture d'un nouveau chapitre avec la transition politique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'engagement des Gabonais dans cette période de transition, leur soif de changement et de réformes. La volonté des populations de participer activement à l'élaboration d'un nouveau Gabon plus inclusif et démocratique a été une source d'inspiration. Les différents forums de dialogue national, les réformes constitutionnelles et l'introduction de nouvelles initiatives pour renforcer la transparence et l'équité m'ont particulièrement marquée."

Qui est-ce qui n'a pas été fait et qui aurait été fait ?

"Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis demeurent. La réforme de la justice, bien qu'entamée, n'a pas encore été complètement mise en oeuvre pour garantir une véritable indépendance et transparence. De plus, il aurait fallu accélérer l'intégration des jeunes dans le processus de gouvernance, ainsi que la mise en place de politiques concrètes de lutte contre la corruption. La question de la réconciliation nationale nécessite aussi plus d'actions pour consolider la paix sociale et promouvoir la cohésion entre toutes les composantes de la société."

L'an 2024 passe le relais à 2025. Que souhaiteriez-vous sur les plans :

Socio-politique : "Je souhaite une consolidation des acquis démocratiques, avec un renforcement des institutions et un dialogue permanent entre toutes les parties prenantes. Il est essentiel de travailler à la mise en place d'un système politique plus inclusif, capable d'assurer une gouvernance transparente et efficace."

Socio-économique : "Je souhaite que la transition permette d'amorcer des réformes économiques ambitieuses qui bénéficient à toutes les couches sociales. Une attention particulière doit être portée à la diversification de l'économie pour réduire notre dépendance aux ressources naturelles, et à la mise en place de mécanismes de soutien aux PME locales et à l'entrepreneuriat des jeunes."

Culturel : "Je souhaite que la culture gabonaise soit mise en avant de manière plus dynamique, avec la préservation de notre patrimoine et le soutien à nos artistes. Le secteur culturel doit être vu comme un levier de développement économique et un vecteur de rayonnement international."

Un message...

"Je voudrais adresser un message de paix, d'unité et d'espoir à tous les Gabonais. La transition est une opportunité unique pour réinventer notre pays, pour rétablir la confiance, et pour bâtir ensemble un Gabon plus prospère, juste et inclusif. Nous devons tous être acteurs de ce changement, avec une vision commune et une détermination sans faille. Le Gabon est fort de ses citoyens, et ensemble, nous réussirons à franchir cette étape décisive."