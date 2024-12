Angola: Natal Ecológico plante plus de 200 plants à Cunene

Ondjiva (Angola) — Deux cent 50 plants de différentes plantes ont été plantés samedi, dans différents quartiers de la ville d'Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene, dans le cadre de la campagne intitulée "Natal Ecológico" (Noël écologique).

Parmi les espèces plantées figurent le maxarandada, le cèdre, les acacias, l'eucalyptus et les palmiers, dans le cadre d'une action qui a rassemblé plus de 100 jeunes liés à différentes associations juvéniles et religieuses.

A l'occasion, le coordinateur de l'activité, Isdore Papy, a déclaré qu'en plus de l'embellissement et de la création d'un environnement plus vert, la campagne est une intervention sociale écologique pour les jeunes, en vue de contribuer à la réduction du changement climatique que la province affronte ces dernières années.

Il a mentionné que, dans cette action, cinq points ont été créés depuis l'aéroport jusqu'aux quartiers de Naipalala, Bangula, Caculuvale et Cafitu, c'est pourquoi il a mis en garde contre la nécessité d'une plus grande sensibilisation de la société pour préserver et conserver l'environnement.

Il a indiqué que le grand problème des actions de plantation dans la région est la durabilité des espèces de manière cohérente, c'est pourquoi une nouvelle dynamique d'irrigation goutte à goutte et de protection des plantes a été adoptée.

Pour sa part, le chef du Bureau de l'Environnement de Cunene, Tchingungo Contreiras, a salué l'initiative qui fait partie des actions du gouvernement pour atténuer les effets négatifs du changement climatique.

Il a appelé à la poursuite des actions du genre, car la plantation d'arbres contribue à améliorer le climat, la qualité de l'air et facilite la circulation des vents.

Selon lui, le projet de reboisement de la province a permis la plantation de 3.800 plants d'ici le premier semestre 2024, dans les écoles, les avenues et les jardins des six municipalités.

Cependant, il a déploré la situation de vandalisme des plants, soulignant que sur les 180 plantés sur l'avenue Naipalala, seulement 32 ont survécu, ainsi que 58 autres plants sur l'avenue 11 de Novembro ont été déracinés, ce qui a conduit à l'arrestation d'un individu.

Dans le cadre du projet d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, a-t-il affirmé, son Bureau continuera à conscientiser les communautés à la protection de l'environnement, à l'importance de planter et d'entretenir les plantes, ainsi qu'au traitement et à la gestion des déchets solides.

Cunene est confrontée, ces dernières années, à un degré élevé de changement climatique avec des scénarios de sécheresses cycliques et d'ensoleillement intense dus à l'influence de la proximité du désert du Kalahari et à l'action humaine.