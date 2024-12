Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance les travaux de modernisation de l'axe Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga pour désenclaver la Lomami

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé, le samedi 28 décembre, dans la localité de Kabue, territoire de Katanda, au Kasaï-Oriental, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la Route nationale numéro 2, sur l'axe Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga, long de 280 kilomètres. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet d'appui à la connectivité et au transport (PACT), financé par le Gouvernement congolais et la Banque mondiale.

Ce projet de 52 mois va désenclaver totalement la province de Lomami et relier la ville de Kabinda à celle de Mbuji-Mayi, ainsi qu'à la localité de Mbanga.

D'après Alexis Gisaro, ministre des Travaux publics et infrastructures, les travaux consistent à l'élargissement et au bitumage de 280 kilomètres. Et pour la première fois, cette route sera asphaltée.

Le projet prévoit également la pose des fourreaux de fibre optique pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique.

C'est depuis le mois d'août dernier que l'entreprise China Jiangx International Corporation (CJIC) s'est déployée dans la localité de Kusu à Kuadi dans le territoire de Katanda au Kasaï-Oriental avec les matériaux.

Au niveau de la localité de Kabwe, plus de deux cents ménages affectés par le projet ont été indemnisés. Toutes les personnes qui travaillent dans le cadre de ce projet ont été contraints de signer le code de bonne conduite pour prévenir les cas de violences sexuelles et violences basées sur le Genre sur les populations locales.

« Le projet PACT a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre les parties Centre et Est de la République Démocratique du Congo, à travers le bitumage des tronçons routiers Mbuji-Mayi-Kabinda-Kasongo-Bukavu et Kanyabayonga-Butembo, sur une longueur totale de 1.180 kilomètres, pour un coût global de 1,5 milliards de dollars américains », a ajouté Alexis Gisaro.