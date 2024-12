Congo-Kinshasa: L'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi appelle le Gouvernement à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national

Mgr Emmanuel-Bernard Kasanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-Oriental, a appelé le Gouvernement congolais à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Cela permettrait à la RDC, selon lui, de retrouver rapidement sa place dans le concert des Nations.

Il s'est ainsi exprimé lors de la messe célébrée dans la cathédrale de Bonzola, le vendredi 27 décembre 2024.

Dans son adresse au Chef de l'État, l'Évêque de Mbuji-Mayi a salué « les efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression ».

« Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'Est de notre pays. Nous soutenons le combat que vous menez avec fermeté et constance pour la sauvegarde de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays.

En effet depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre mais vous n'avez jamais baissé les bras. En outre, comme si cela ne suffisait pas, vous avez été et vous êtes encore sur toutes les batailles afin que la RDC retrouve sa place et soit respectée dans le concert des nations », a déclaré Mgr Emmanuel-Bernard Kasanda.

Selon lui, les actions du Chef de l'État « transforment chaque jour la physionomie de la RDC et font rayonner progressivement l'image jadis ternie de chacune de nos provinces ».

« L'église de Mbuji-Mayi apprécie positivement votre présence toujours réconfortante et rassurante. Merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'église et pour tout notre peuple. M. le Président de la République, la tâche que le peuple vous a confiée est difficile et délicate, mais il est des moments où elle est appelée aussi particulièrement agréable », a ajouté l'évêque de Mbuji-Mayi.