Ethiopie: Au pays, la production de blé trois fois par an transforme la culture du travail

<strong>Addis Ababa — Le passage de l'Éthiopie à la production de blé trois fois par an, y compris pendant la saison estivale, a non seulement augmenté la production et la productivité, mais a également modifié la culture du travail, a déclaré le ministre d'État à l'agriculture, Melese Mekonnen.

L'Éthiopie a intensifié sa production de blé en cultivant cette plante pendant les saisons Meher, Belg et Kiremt.

Le ministre d'État a déclaré à l'ENA que 2,4 millions d'hectares de terres ont été couverts de blé irrigué d'été au cours de l'année fiscale éthiopienne.

Il a également indiqué que 4,2 millions d'hectares de terres ont été cultivés en blé d'été irrigué cette année, avec un objectif de production de 173 millions de quintaux, et a ajouté que des efforts étaient en cours pour atteindre cet objectif.

Selon lui, l'Éthiopie a franchi une étape historique en devenant un exportateur net de blé grâce à l'initiative de développement du blé irrigué d'été mise en oeuvre au cours des cinq dernières années.

Par conséquent, la production de blé trois fois par an, y compris pendant la saison estivale, a non seulement augmenté la production et la productivité, mais a également modifié la culture du travail en Éthiopie.

Parallèlement à la récolte des cultures Meher, la préparation des terres agricoles pour le blé irrigué d'été s'est intensifiée dans tout le pays, a déclaré le ministre d'État.

Dans les régions où la récolte Meher a été retardée ou a échoué, la culture du blé irrigué d'été est effectuée en temps voulu.

En ce qui concerne les intrants, des semences de blé améliorées ont été distribuées aux agriculteurs à l'avance cette année, a-t-on appris.

En outre, des engrais ont été distribués rapidement aux agriculteurs et des mesures ont été prises pour augmenter la production et la productivité.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, des pompes à eau ont été distribuées aux agriculteurs.

Enfin, le ministre d'État a indiqué que les projets de culture de légumes et de fruits font l'objet d'une attention particulière, parallèlement à la culture du blé irrigué en été.