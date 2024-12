Ethiopie: La pêche se développe dans le DIRD et dans d'autres parties du pays

<strong>Addis Ababa — La pêche se développe de manière significative dans le Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) et dans d'autres régions du pays, a révélé le ministre d'État à l'agriculture, Fikru Regassa.

Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne (ENA), le ministre d'État a évoqué les progrès de la production piscicole et des activités connexes.

Bien que l'Éthiopie possède des ressources abondantes et des conditions favorables à l'aquaculture, le secteur a été négligé, a-t-il noté, ajoutant que le secteur bénéficie désormais d'une attention et d'un soutien renouvelés pour stimuler à la fois la production et la productivité.

M. Fikru a déclaré que le gouvernement mettait activement en oeuvre des politiques, des stratégies et des directives destinées à renforcer la capacité du pays à produire des quantités substantielles de produits halieutiques de haute qualité.

Cela a stimulé l'expansion généralisée des opérations de pisciculture dans le DIRD et dans d'autres parties du pays.

Selon lui, le ministère de l'agriculture s'est fixé pour objectif de distribuer 9,2 millions d'alevins dans les différentes régions au cours de l'année fiscale éthiopienne et travaille activement à la réalisation de cet objectif.

À ce jour, 4,5 millions d'alevins ont été distribués, et les efforts se poursuivent pour accélérer cette progression.

"Notre approche stratégique consiste à maximiser l'utilisation des plans d'eau existants en les ensemençant d'alevins et en mettant en place des systèmes efficaces de récolte et de commercialisation des poissons", a expliqué le ministre d'État.

"En outre, nous encourageons la création d'étangs de pisciculture dans les arrière-cours et les fermes, permettant ainsi aux éleveurs et aux agriculteurs de participer à l'aquaculture. Par conséquent, nous avons déjà distribué environ 4,5 millions d'alevins sur les 9,2 millions prévus".

M. Fikru a souligné les progrès significatifs réalisés dans la pisciculture, en particulier au GERD, notant que 56 tonnes de poissons avaient été récoltées il y a deux semaines.

"Les travaux en cours au barrage de la Renaissance constituent un développement important cette année. Il y a environ deux semaines, 56 tonnes de poissons, un seul poisson pesant jusqu'à 70 kilogrammes, ont été récoltées au GERD par des groupes de jeunes organisés participant au processus. Pour faciliter ce processus, le ministère a acheté et fourni des véhicules spécialisés dans le transport des alevins afin d'assurer la livraison sûre et rapide des alevins depuis les écloseries jusqu'aux plans d'eau dans

L'Éthiopie dispose d'un potentiel important pour la production de poisson à grande échelle et des efforts considérables sont en cours pour développer l'infrastructure de soutien nécessaire, a ajouté le ministre d'État.

À cet égard, le Centre de recherche agricole de Sebeta a commencé à distribuer des alevins monosexes (entièrement mâles).

"En collaboration avec le Centre de recherche agricole de Sebeta, nous pilotons une technologie de distribution d'alevins monosexes en Éthiopie. Nous sommes sur le point de commencer la distribution d'environ 80 % d'alevins mâles.

Cette approche ciblée, qui se concentre sur les alevins mâles recherchés pour leur rendement supérieur en viande, réduira la concurrence pour la nourriture dans les étangs, favorisera une croissance plus rapide jusqu'à des tailles plus importantes et, en fin de compte, conduira à une récolte plus abondante de viande de poisson de haute qualité. Il s'agit d'une initiative permanente que nous sommes en train d'étendre".

M. Fikru a conclu en encourageant une plus grande participation des investisseurs privés dans le secteur afin d'accélérer et d'améliorer son développement au-delà des initiatives gouvernementales actuelles.