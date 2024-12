Soudan: Dr Jibril - Les milices ne tiendront pas un instant devant les forces armées et la force conjointe

El Fasher — Le chef du Mouvement soudanais pour la Justice et l'Egalité, le ministre des Finances et de la Planification Economique, Dr Jibril Ibrahim Mohamed, a félicité le grand peuple soudanais pour la grande victoire remportée par les forces armées et la force combinée des mouvements de lutte armée contre les milices voyous dans la bataille de « Deri Shaqiy » et de « Jabal Issa » dans l'axe du désert dans l'État du Nord-Darfour samedi.

Il a déclaré dans un tweet sur la page média du Mouvement Soudanais pour la Justice et l'Egalité sur Facebook que les milices ne résisteraient pas un instant devant nos forces, surtout après que leur dos ait été brisé et que leurs restes aient été pourchassés sur des dizaines de kilomètres et qu'ils aient subi des pertes en vies et équipements.

Dr Jibril a ajouté que la victoire proche appartient désormais au peuple, si Dieu le veut.\ OSM