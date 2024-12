Soudan: Minawi - Les forces armées et les forces conjointes remportent la victoire dans l'axe désertique du Nord-Darfour

Port-Soudan — Les forces armées et les forces conjointes ont remporté samedi une victoire dans l'axe désertique du Nord Darfour et ont éliminé trois véhicules de la milice dans les zones de (Deri Shaqiy) et (Jabal Issa) qui étaient en route pour attaquer la localité d'Al-Malha.

Les forces conjointes ont annoncé samedi soir sur leur page sur la plateforme Facebook la prise de véhicules de combat et la destruction d'autres, indépendamment de la prise de prisonniers, envoyant des assurances et de bonnes nouvelles aux populations de ces victoires, indiquant que les combats se poursuivent toujours. .

Dr Jibril Ibrahim, ministre des Finances et de la Planification Economique, a déclaré : « Nos chaleureuses félicitations à notre grand peuple pour la victoire des forces armées et des forces conjointes sur les milices mécréantes lors de la bataille de (Deri Shaqiy) au Nord Darfour samedi après-midi. .»

Dans un message publié sur sa page Facebook, « la milice - FSR ne tiendra pas un instant devant nos forces après que nos forces leur ont brisé le dos et ont pourchassé leurs restes sur des dizaines de kilomètres », promettant que la victoire est proche et que c'est la allié du peuple soudanais.

Dans le même contexte, le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a annoncé la bonne nouvelle de la victoire, déclarant dans un message publié sur sa page Facebook : « Nous sommes proches de la décision.

Nous félicitons et encourageons les camarades et nos forces armées à l'action commune sur les champs de bataille dans le désert », soulignant qu'ils ont donné cette fois aux milices rebelles - Forces de Soutien Rapide FSR- une leçon inoubliable, après des combats acharnés, les camarades ont réussi à infliger d'énormes pertes, et a-t-il déclaré. , « Maintenant, nous pouvons dire que la fin s'approche."\ OSM