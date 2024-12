Togo: Particularité à Golfe 1, Dr Lidi Bessi-Kama promet une plateforme sportive à la communauté Bè

C'est l'une des retombées de cette édition pour la communauté Bè. En effet, l'acte 28 des journées nationales du sport, et dernier de l'année 2024, a connu son déroulé ce Samedi 28 Décembre 2024 à travers le Togo. Dans la commune de Golfe 1, cette édition a été d'un éclat particulier parce que, ayant été marquée par la participation du ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Bessi-Kama, des élus locaux ainsi que des têtes couronnées et des populations mobilisées pour l'occasion.

Outre les exercices physiques qui ont meublé cette séance a été une occasion de partage autour du thème de sensibilisation portant sur la violence basée sur le genre.

Invitée de marque de cette journée dans Golfe 1, le membre du gouvernement y est allée avec une promesse très appréciée par les participants. C'est celle de la construction d'une plateforme sportive.

« Nous allons leur offrir une plateforme sportive. Il est de bon ton que nous mettions donc une plateforme sportive pour permettre plus d'épanouissement de la jeune de cette commune », c'est ce qu'a laissé entendre Dr Bessi-Kama, pour qui, « le sport, c'est notre remède miracle à zéro franc ». Pour ce qui est des exercices sportifs qui ont meublé la séance, le ministre des Sports a indiqué, « nous avons partagé un moment de gaieté et de joie. Le développement de tout un pays passe par les fils et les filles d'un pays.

Quand nous sommes bien dans notre peau, dans notre tête, dans notre esprit, nous ne pouvons que produire de grands résultats. C'est la raison de notre présence ici. Quand il y a la joie, il n'y a plus de violence. C'est ça le remède du sport : créer de la joie, créer de l'émulation, créer la fraternité et c'est la raison d'être des journées nationales des sports pour que le Togo soit toujours un et indivisible. Et chacun de ses fils et filles compte énormément pour le développement de cette nation ».

Voix autorisée de la Mairie de la Commune de Golfe 1 pour cette activité, le Maire Adjoint, Espoir Koudjodji, n'a manqué de relever la particularité de la journée. « La particularité de ce matin, c'est la participation de Mme le ministre. Cela voudra dire qu'elle nous observait de loin et elle a décidé de venir constater de visu comment ça se passe chez nous. Nous lui témoignons nos gratitudes. Et ça nous permet de nous redoubler davantage d'intérêt par rapport à l'observation de cette activité », a-t-il dit.

Et de poursuivre, « Nos communautés ont compris aujourd'hui le bien-fondé de l'activité, et vous connaissez les vertus du sport, sur le plan santé et en matière de divertissement. Donc nous devons inculquer cette habitude à nos populations et nous pensons que progressivement l'habitude prend ». Si l'élu local pose un regard optimiste sur la promesse faite par le membre du gouvernement, il est également resté enthousiaste quant à la thématique de l'activité.

« C'est une thématique d'actualité. Vous connaissez tout ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, en réalité la sensibilisation là mérite d'être faite sur cette thématique. L'experte a bien développé le thème. Nous pensons que le sport vient également régler une partie de ce thème parce que quand vous faites du sport, ça renforce la joie, la cohésion et quand vous partez dans la joie, vous évitez quand même les violences. C'est une thématique qui a un lien avec le sport de masse que nous faisons », a-t-il analysé.

Enfin, la séance a été sanctionnée également par une remise de ballons à la Mairie et aux Chefs traditionnels et également de distribution de repas chauds. Rendez-vous donc en 2025 pour la première activité des journées nationales des Sports, dans le Golfe 1. En attendant, bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous.