Sénégal: Le projet de loi de finances initiale pour 2025 adopté sans débat par les députés

Une première au Sénégal. Les députés ont adopté sans débat le samedi 28 décembre 2024, le projet de loi de finances initiale (Lfi) pour 2025 après que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a engagé la responsabilité du gouvernement. Ce budget 2025 s'élève à 5.014,3 milliards de FCfa en recettes et 6.614,8 milliards en dépenses.

Le déficit budgétaire est évalué à 7,08 % du Pib, avec une croissance du Pib estimée à 8,8 % et une inflation de 1,9 %. Le budget 2025 inclut des recettes provenant des hydrocarbures estimées à 72,53 milliards de Fcfa, dont une part sera allouée à des fonds spéciaux pour l'avenir du pays.

«Un autre fait majeur est l'entrée du Sénégal dans le cercle des producteurs de pétrole avec une production attendue à 15 millions de barils pour 2024 et 30 millions de barils pour 2025. La production de gaz démarre en 2025 avec une production attendue de 1,2 million de Gaz naturel liquéfié (Gnl) », lit-on dans le document du ministère des Finances et du Budget.

Les estimations des recettes provenant de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, basées sur les hypothèses de prix des perspectives économiques mondiales publiées par les services du Fmi en octobre 2024, sont arrêtées pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027, avec des montants respectifs de 49,65 milliards de FCFA, 72,53 milliards de FCFA, 87,87 milliards de FCFA et 155,20 milliards de FCFA. Ainsi, le budget 2025 enregistre des recettes fiscales et non fiscales provenant de l'exploitation des hydrocarbures d'un montant de 72,53 milliards de FCFA

Les recettes fiscales sont en hausse de 4,3 %, mais les recettes non fiscales connaissent une baisse de 9,5 %. Les dépenses sont particulièrement marquées par une augmentation des charges liées à la dette publique, ainsi que des dépenses de personnel et des acquisitions de biens et services.

Selon la même source, toutes les actions du projet de budget pour l'année 2025 sont portées par 10 dotations et 129 programmes budgétaires dont 11 pour les Comptes spéciaux du Trésor, répartis entre 25 Ministères et 7 institutions.