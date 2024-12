Sénégal: Kaolack - Une cinquantaine de porteurs de projets formés dans l'agroalimentaire

Kaolack — Une cinquantaine d'entrepreneurs de la région de Kaolack (centre) porteurs de projets dans le domaine de l'agroalimentaire ont reçu leur attestation après une formation de deux mois, assurée par l'Institut de technologie alimentaire (ITA), a constaté, samedi, l'APS.

Cette formation entre dans le cadre du Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ). Ce projet est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement du Sénégal.

D'une durée de cinq ans, le projet intervient dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor,Thiès et Kaolack.

»Il vise à promouvoir la croissance et l'emploi à travers l'amélioration de la qualité de la main-d'oeuvre, la compétitivité des entreprises et l'entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de l'industrie et de l'agriculture », a précisé le professeur Momar Talla Guèye, directeur général de l'ITA.

Dans le cadre de sa mise en oeuvre, le PDCEJ a signé une convention avec l'ITA pour la formation de 1000 jeunes et femmes et l'incubation de 200 entreprises sur les métiers de l'agroalimentaire.

Le directeur général de l'ITA rappelle que "c'est un long processus qui a commencé par une sélection, qui a été très démocratique des bénéficiaires et une formation sur onze modules dont sept modules techniques".

Les modules portent notamment sur la transformation des céréales locales et des fruits et légumes, des produits halieutiques et de l'élevage, la fabrication de farine infantile, la panification, les recettes à base de produits locaux.

Pour Kaolack, la cible était de 200 bénéficiaires, mais l'ITA a pu former 208 personnes dans ces domaines et sur d'autres modules transversaux, notamment la gestion des entreprises, la qualité, a fait savoir le Pr Momar Talla Guèye.

Au niveau des régions d'intervention du projet, une cible de 1000 bénéficiaires avait été assignée à l'ITA par la BAD. Au finish, 1028 ont été formés, soit 65% de femmes, représentant 32% des personnes formées au niveau national.

Après cette étape, le directeur général de l'ITA estime qu'il faut aller vers l'endogénisation et/ou la territorialisation de l'économie pour davantage valoriser les produits locaux dans les différentes zones de production du pays.

Pr Guèye assure que l'ITA va suivre "fidèlement" ce programme de l'Etat du Sénégal, puisqu'il a les connaissances et le savoir-faire pour accompagner les unités de transformation.

C'est dans cette optique que l'ITA compte se déployer dans les régions, à travers les agropoles pour accompagner ce processus de territorialisation des politiques publiques et assurer une "bien meilleure proximité" avec ses cibles.

Il a par ailleurs indiqué que l'une des missions de l'ITA est de créer des technologies. C'est pourquoi, dans une prochaine phase de ses interventions, l'institut compte mettre en place des unités industrielles dans le domaine de l'agroalimentaire.