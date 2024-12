Sénégal: Fêtes de fin d'année - A Dakar, les places publiques rayonnent et attirent des foules

En cette période de fêtes de fin d'année, les espaces publics comme la place de l'Indépendance et la place de la Nation, à Dakar, joliment décorés et illuminés, par la mairie, pour l'occasion, connaissent une affluence exceptionnelle.

Le soir, après le crépuscule, des familles, des couples, des groupes d'amis et des promeneurs solitaires, s'y retrouvent, dans une ambiance bon enfant, pour passer du bon temps.

En cette nuit, la fraicheur s'est invitée sur la place de l'Indépendance, qui brille de mille feux. Des jeux de lumière avec l'inscription « I love Dakar » (J'aime Dakar), sont installés un peu partout sur les arbres, les poteaux électriques, etc.

Des marchands ambulants aux bras chargés de jouets, des vendeurs de sandwichs et autres amuse-bouche proposent aux visiteurs leurs produits. Une sono assourdissante diffuse des chansons en vogue.

Trouvée sous une sorte d'abri convexe en grilles, éclairé par une lumière bleue intense, Khady est venue passer du bon moment avec ses enfants et quelques-unes de ses soeurs.

« La fin de l'année est l'une des rares occasions de sortir avec les enfants. C'est pourquoi, chaque fois que ça arrive, ils demandent avec insistance qu'on les amène voir les illuminations à la place de l'Indépendance », confie-t-elle, dans un brouhaha de feux d'artifice et de pétards qui rend toute conversation difficilement audible.

Selon elle, il est très important de promener les enfants et leur faire découvrir ou redécouvrir certains endroits de la capitale comme le centre-ville et ses places publiques.

A quelques pas de Khady, un couple, accompagné de leur enfant de quatre ans, se balade sur cette place voisine du siège du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

"J'ai l'habitude de venir ici, même en dehors des fêtes de fin d'année, contrairement à mon épouse qui met les pieds ici pour la première fois. Elle vient de Kolda", dit Oumar portant dans ses bras leur fillette de quatre ans.

"J'ai jugé opportun de venir avec ma famille aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup trop de monde le 31 décembre et, ça ne serait pas prudent d'être là avec un petit enfant", estime-t-il.

Non loin de là, des enfants se font photographier au pied d'une imposante structure lumineuse en métal, en forme de sapin de Noël, posée à la lisière de la place de l'Indépendance, vers les allées Delmas.

Ambiance de kermesse

"J'aime beaucoup sortir en cette période de l'année", confesse Awa, une dame venue du quartier de Dieupeul, distant de moins d'une dizaine de kilomètres. "Je profite des vacances scolaires pour sortir avec les enfants. Cela va leur faire du bien après trois mois de cours sanctionnés par une composition", dit-elle entre deux prises de photos avec son smartphone devant ses enfants tenant des ballons et des jouets avec des étoiles qui scintillent.

A l'autre bout de la place de l'indépendance, prêt de la fontaine hors service, se dresse un manège. Il est pris d'assaut par des enfants, qui s'amusent sous l'oeil vigilant de leurs parents et de leurs accompagnants, qui les prennent en photo dans cette ambiance de kermesse.

À la place de la Nation, également connue sous le nom de place de l'Obélisque en référence au monument qui s'y dresse et qui surplombe Colobane et les quartiers environnants, l'ambiance est moins festive comparée à celle observée à la place de l'Indépendance. Cependant, les lieux sont animés et le décor tout aussi éblouissant.

Trois groupes de sportifs s'adonnent à du fitness en plein air sur une partie de cette vaste esplanade.

Les palmiers qui y sont plantés sont décorés de telle sorte à offrir le spectacle d'un éclairage en spirale. Des plaques lumineuses, mettant en valeur les armoiries de la ville de Dakar, sont également suspendues à des lignes attachées entre les arbres.

Au bout de l'esplanade, du côté du boulevard du Centenaire, un imposant arc scintillant constitue la principale attraction.

Tout autour, des jeunes filles se livrent au "snap", une pratique très en vogue qui consiste à se faire filmer avec son téléphone tout en reprenant les paroles d'une chanson.

Assane, un jeune homme résident dans les parages, a emmené ses nièces après leurs nombreuses sollicitations.

« Depuis trois jours, elles me demandent de les emmener ici pour visiter et prendre quelques photos. Elles avaient hâte de redécouvrir les lieux et de baigner dans cette atmosphère festif", dit-il.

Sophie, une femme d'âge mûr, et les enfants qu'elle accompagne se rendront au centre-ville après leur balade sur le boulevard du Centenaire.

"Je viens de Bopp, un quartier de la commune de Biscuiterie. Notre périple commence ici. Nous comptons nous rendre ensuite à la place de l'Indépendance avant de rentrer à la maison", fait-elle savoir. Elle ajoute : "le 31 décembre, nous resterons à la maison pour fêter le réveillon en famille".