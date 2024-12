Sénégal: Kédougou - En chômage technique, des travailleurs d'Afrigold réclament 2 mois de salaires et des indemnités

Des travailleurs de la mine d'or d'Afrigold basée à Kolia, dans le département de Saraya, ont marché, dimanche, pour réclamer le paiement d'arriérés de salaires et leur mise au chômage technique, depuis plus de deux mois.

Outre les arriérés de salaire, ces travailleurs revendiquent le versement d'indemnités de chômage technique.

"Nous avons organisé aujourd'hui cette marche pacifique pour vous informer que nous sommes restés des mois sans salaires, et l'entreprise nous a envoyés au chômage technique encore sans nous le dire. Et c'est la deuxième fois que nous sommes en chômage technique après 2018", a fustigé César Ténding, délégué du personnel de la société.

Il dit avoir saisi de cette affaire les autorités, dont le préfet du département de Kédougou et l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale.

Il a informé que les travailleurs ont eu une rencontre avec la direction d'Afrigold et l'inspecteur du travail, en présence des autorités administratives de Kédougou.

"(...) nous sommes tombés d'accord sur des points, notamment sur le paiement des salaires et la remise de bulletins de paiement, conformément aux dispositions, ainsi que sur les mauvaises conditions d'hébergement et de restauration du personnel", a-t-il signalé.

César Ténding a rappelé que la société Afrigold avait envoyé le personnel en chômage technique de "manière brutale" en 2018, « sans aucun respect des dispositions du Code du travail ».

"Cet arrêt avait duré plus d'un an, et les travailleurs mis en chômage technique n'ont jamais perçu la rémunération de 25% promise par la direction. Les agents de sécurité, qui assuraient la sécurité de l'usine et du périmètre de Kharakhéna, travaillent sans salaire ni nourriture », a-t-il dénoncé.

Il a invité l'Etat du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.

»Nous avons entamé notre combat aujourd'hui et on ne compte pas s'arrêter là. Et nous demandons à l'Etat du Sénégal de retirer le permis d'exploitation d'Afrigold, parce que sa direction ne respecte pas les conditions de travail du personnel car, à chaque des fois, il y a des accidents de travail au niveau du site", a-t-il poursuivi.

Contacté par l'APS, le responsable des ressources humains d'Afrigold, Boubacar Dangniokho, a reconnu que la société minière n'avait pas payé les salaires des mois de novembre et décembre.

M. Dangiokho précise c'est une petite unité de production qui est à l'arrêt pour des raisons économiques.

"Comme vous l'avez constaté par vous-même, la petite unité de production est à l'arrêt depuis le mois d'octobre dernier et la direction est dans les manoeuvres pour conjurer de manière définitivement tous ces problèmes de paiement de salaire et de chômage technique », a-t-il expliqué.

Il a annoncé que la grande unité de production va bientôt démarrer.

Boubacar Dangniokho a assuré que la direction est en train de construire un site de logement et de restauration pour tout le personnel de la société Afrigold.

"Nous avons aménagé pour le moment un endroit pour la restauration afin de finaliser toute la construction (...)", a-t-il dit.

Selon lui, Afrigold est une petite unité de production privée aux moyens limités.