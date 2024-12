Tunisie: Un plan ambitieux pour rénover et moderniser les infrastructures de transport à Tataouine et Médenine

Le ministère des Transports a annoncé une série de mesures visant à dynamiser le secteur des transports dans les gouvernorats de Tataouine et de Médenine. Parmi les actions clés, la finalisation de 20 % des travaux d'aménagement du poste frontalier terrestre de Dhehiba, ainsi que le lancement du dragage du port commercial de Zarzis, prévu pour novembre 2025.

Ces nouvelles mesures ont été publiées sur la page officielle du ministère dimanche, à la suite de la visite du ministre des Transports, Rached Amri, accompagné de plusieurs responsables, dans une dizaine de sites de transport à Tataouine et Médenine les 27 et 28 décembre 2024.

La visite a permis de faire le point sur l'avancement des travaux, en particulier à la direction régionale des Transports de Tataouine, le centre de contrôle technique de Tataouine, la direction régionale de l'Agence technique des transports terrestres, ainsi que sur le dépôt de la société régionale des transports à Tataouine. Amri a également inspecté le port commercial de Zarzis, la station maritime pour passagers, le poste frontalier de Ras Jedir et l'aéroport international de Djerba-Zarzis.

Le ministre a annoncé que les gouvernorats de Tataouine et Médenine bénéficieront de nouveaux bus grâce à une part des 300 bus d'occasion et des 300 nouveaux bus acquis dans le cadre d'un contrat international groupé. Ces véhicules seront affectés aux sociétés régionales de transport.

Concernant la société régionale des transports de Médenine, Amri a souligné l'importance de coordonner avec le Bureau des services scolaires pour résoudre les problèmes de transport d'enseignants entre Mghila et Ramada, et de compléter les travaux de la station de nettoyage des bus à Médenine avant 2025.

Des systèmes numériques seront également mis en place pour la gestion des abonnements scolaires, le suivi des stocks et la gestion de la flotte, afin d'être opérationnels lors de la rentrée scolaire et universitaire de l'année prochaine. De plus, le ministre a fixé la date limite pour la maintenance de six bus au 5 janvier 2025, pour le gouvernorat de Tataouine.

Le ministre a proposé également de renforcer le transport des passagers entre Tataouine et Tunis par l'intermédiaire de la société nationale de transport interurbain, avec l'introduction d'une ligne directe dès la réception des nouveaux bus, prévue pour le 1er juin 2025.

Parmi les autres mesures notables, le rétablissement de la ligne Ben Guerdane - Tataouine avec des départs nocturnes temporaires avant le 5 janvier 2025, et l'exploitation de cette ligne avec un bus dédié, selon un horaire précis, avant le 1er juin 2025.

Le nombre de trajets entre Ramada et Dhehiba sera augmenté dès que la flotte sera renforcée, et une coordination avec la société nationale de transport interurbain sera mise en place pour assurer le transport des citoyens de Ben Khedache à Médenine, afin de faciliter leur déplacement vers la capitale.

Le ministre a aussi insisté sur la réactivation progressive de toutes les lignes existantes et la création de nouvelles lignes pour relier les zones isolées des gouvernorats de Tataouine et de Médenine. De plus, un atelier de maintenance et un dépôt pour les bus seront installés à Tataouine, prêts au cours du premier trimestre de 2026.

L'Agence technique des transports terrestres bénéficiera d'une allocation de près de 40 000 dinars pour réaménager la salle d'attente de la station des passagers à Tataouine, et le centre de contrôle technique des véhicules de Médenine sera renforcé en personnel, avec des mesures pour protéger l'allée de pesée contre les eaux de pluie.

Un centre de contrôle technique des véhicules sera établi à Zarzis, avec une mise en service prévue en janvier 2026, en plus des travaux de modernisation de la station de transport terrestre des passagers à Zarzis, notamment la rénovation des installations sanitaires et le pavage de la cour arrière de la station.

L'Office national des postes-frontaliers bénéficiera également d'une intervention pour améliorer les installations du poste frontalier de Dhehiba, en réaménageant l'espace de contrôle, l'entrepôt de marchandises, les installations sanitaires et en installant un scanner à rayons X pour le contrôle des départs.

Le ministre a réaffirmé l'importance de respecter le calendrier des travaux d'aménagement et d'extension du poste frontalier de Ras Jedir, qui doivent débuter au second semestre 2025. Il a aussi recommandé d'améliorer les conditions de travail dans les installations de Ras Jedir avant l'été 2025, en veillant particulièrement à la propreté et à la protection des passages des véhicules contre les eaux stagnantes.

Enfin, le ministère a prévu des mesures pour la gestion des marchandises polluantes au port commercial de Zarzis, avec une prise en charge spécifique avant fin janvier 2025. Le dragage du port débutera en novembre 2025, et le projet devrait être opérationnel en janvier 2026, avec un budget réévalué à 17 millions de dinars en raison des retards.

Le ministre des Transports a également souligné la nécessité de coordonner avec la société tunisienne de navigation pour la mise en place d'une ligne maritime régulière entre Zarzis et d'autres ports, et avec la société régionale de transport de Médenine pour créer une ligne reliant Médenine et le port de Zarzis pour le transport des travailleurs à partir du deuxième semestre 2025.

Des travaux sont également prévus pour améliorer la station maritime des passagers de Zarzis, notamment la mise en place de pavages et l'aménagement de l'espace d'attente des passagers avant la saison estivale prochaine.

Enfin, le ministère a prévu un plan pour moderniser l'aéroport international de Djerba-Zarzis, en améliorant le système d'information pour les passagers et en facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite. Le ministre a insisté sur l'importance d'une gestion optimale des infrastructures existantes pour attirer de nouveaux investissements et stimuler le développement économique des gouvernorats de Tataouine et Médenine.