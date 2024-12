Algérie: Protection civile - Promotion de plus de 5.300 agents et assimilés

ALGER — La Direction générale de la Protection civile a annoncé, dimanche, dans un communiqué, la promotion de 5.379 agents entre professionnels et assimilés à des différents grades, et ce dans le cadre de son programme d'action en matière de développement notamment dans le domaine de la ressource humaine.

"A ce titre 5.379 agents ont été promus dont 2.168 au grade de caporal, 1792 au grade de sergent, 216 au grade d'adjudant, 182 au grade de Sous lieutenant, 418 au grade de lieutenant, 361 au grade de capitaine, 98 au grade de commandant, 29 au grade de lieutenant-colonel et 115 agents assimilés", a précisé la même source.

Selon le communiqué, les agents méritants ont été sélectionnés pour la promotion suite à des examens professionnels destinés aux différents grades et cela conformément à la réglementation en vigueur et en reconnaissance des efforts considérables déployés, afin de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens avec un haut niveau de professionnalisme.

"Ces agents promus contribueront au renforcement des unités opérationnelles et des différents services des directions de wilayas", est-il ajouté. A cette occasion, le Directeur général de ce corps, le colonel Boualem Bourrelaf, a félicité les agents promus et les a encouragés à redoubler d'efforts tout en continuant à faire preuve d'abnégation et de dévouement dans l'accomplissement de leur devoir national, a noté la même source.

Par ailleurs, le Directeur général a réaffirmé "son engagement permanent" à garantir les meilleures conditions de vie et de travail pour les agents opérationnels, tout en leur offrant les opportunités de formation et de développement de leurs compétences afin d'atteindre les objectifs du secteur en matière d'efficience et d'efficacité de ces services.