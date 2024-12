Guinée: Transition - Favorable à la continuité du CNRD, Alhousseny Makanera Kaké à la tête de la Synergie Général Mamadi Doumbouya

La Synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 (GMD25) a organisé ce samedi 28 décembre 2024 un déjeuner-débat sous le thème: << Opportunité de la poursuite de la politique de refondation entamée par le CNRD >>. La rencontre qui s'est tenue à Conakry, a connu la présence du ministre des transports, Ousmane Gaoual Diallo et d'autres invités.

Alhousseny Makanera Kaké, coordinateur national dudit mouvement est revenu sur ses différentes missions.

<< La Synergie GMD25 rassemble des partis politiques, des mouvements de soutien et des acteurs de la société civile autour d'un objectif commun qui est celui d'oeuvrer derrière le Général d'Armée Mamadi Doumbouya pour le bien-être de la Guinée dans son unité et sa diversité. Notre mission est claire: Promouvoir la démocratie et la paix par la concertation et le dialogue;

Porter les préoccupations de nos populations auprès des autorités compétentes; Proposer des solutions concrètes pour le développement socio- économique et culturel de notre nation; Suivre les travaux du gouvernement pour garantir une meilleure information à nos concitoyens; Et, enfin, préparer les échéances électorales de manière concertée, dans un esprit de responsabilité et de transparence >>, a fait savoir le coordinateur.

<< La synergie GMD25 repose sur une structure claire et inclusive, avec un Comité de Coordination qui s'assure de l'exécution de nos décisions, un conseil des leaders pour orienter nos actions, et de coordinations régionales et préfectorales pour garantir une représentativité nationale inclusive. Notre collectif est également soutenu par des commissions techniques, spécialisées dans des domaines stratégiques comme la mobilisation des ressources, les affaires sociales et culturelles, ou encore la santé et l'environnement. Ensemble, nous formons une véritable force de propositions au service du développement de notre pays >>, a-t-il indiqué.

Il termine en appelant tous les partis politiques, mouvements de soutien, syndicats, et citoyens à se joindre à eux dans cet élan patriotique.