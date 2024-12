Sénégal: Répression des événements pré-électoraux - Vers l'abrogation de la loi d'amnistie

En faisant sa Déclaration de Politique Générale hier, vendredi 27 décembre, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé l'abrogation de la loi d'amnésie. « En plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé́ à votre auguste assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature ; pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités situées, de quelque bord qu'elles se situent », a-t-il dit.

Selon Ousmane Sonko, « il ne s'agit pas de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime ; loin de là. Il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garanti ».

Ensuite, il est revenu sur la volonté du gouvernement de lancer la traque contre les autorités de l'ancien régime susceptibles de s'enrichir illicitement. « La rupture consiste à bannir la logique d'accaparement au bénéfice d'une minorité au profit d'une logique d'équité et de justice. La reddition des comptes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ne doit plus être perçue comme une exception aux règles de gestion de la chose publique, mais plutôt un principe de transparence et une exigence de gouvernance ». Les actuels gouvernants n'échapperont pas à cette traque.

« Nous nous inscrirons dans ce cadre, aussi bien pour l'audit de l'utilisation des fonds publics, antérieurement à notre arrivée au pouvoir, que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance », a dit Ousmane Sonko. Mieux ajoute-t-il, « l'Etat veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives, conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence ».

Sur la justice, Ousmane Sonko dit aussi, « nous mettrons ainsi en oeuvre les conclusions des Assises de la Justice ayant fait l'objet de consensus, et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promu, en ne tenant compte, ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance partisane ».