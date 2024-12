Sénégal: Tambacounda vibre au rythme des fêtes de fin d'année

Tambacounda (est) vibre au rythme des festivités marquant la fin de l'année avec des décorations et des jeux de lumière dans les espaces publics de la ville, au grand bonheur des visiteurs, qui s'y retrouvent le soir pour profiter d'une ambiance enchantée.

Une atmosphère de fête se dégage à travers ces illuminations qui ornent les rues, comme aux abords des deux voies séparant la gouvernance de la mairie et des espaces paysagers qui y sont aménagés.

Dienaba Sambou, la trentaine, vient du département de Koungheul pour passer les vacances de fin d'année chez sa grande soeur.

Le regard admiratif posé sur les ornements, elle respire à fond le vent frais qui souffle, ce soir, sur la ville de Tambacounda en cette période de fraîcheur.

"J'ai aimé la ville de Tambacounda et je suis impressionnée par les décorations que je vois. C'est beau à voir », dit-elle sans quitter des yeux son téléphone.

"Je souhaite une bonne et heureuse année à tout le Sénégal, aux populations de Tambacounda et à mon cher département de Koungheul. Je prie surtout pour que Dieu me donne mari en 2025 et que nous puissions profiter ensemble de l'ambiance de fin d'année", dit-elle dans un éclat de rires.

Dienaba Sambou, résident à Kongheul, en compagnie de son amie Fatou Faye sont sous le charme des décorations qui illuminent la ville de Tambacounda.

Son amie, Fatou Faye, est également éblouie par les décorations féeriques des espaces publics de Tambacounda.

"Ce que j'observe est exceptionnel. Nous sommes très contentes de voir tout cela. Je prie pour la ville de Tambacounda, pour ma ville Koungheul et pour tout le Sénégal. Que 2025 nous apporte beaucoup de bonheur", dit-elle sous le charme des illuminations.

La nuit s'étire, mais l'effervescence augmente. Les visiteurs et autres promeneurs continuent de rallier les allées piétonnes et les places publiques parées de leurs plus beaux atours.

Aissatou Diallo et ses petites soeurs se baladent gaiement sur les lieux. »Je suis native de la ville de Tambacounda où j'ai également grandi. Les fêtes de fin d'année sont toujours un grand bonheur. La ville de Tambacounda est très belle pour l'occasion. Ce qui nous procure beaucoup de plaisir », se réjouit-elle.

»J'ai bien apprécié les décorations et les jeux de lumière. C'est beau à voir. Que l'année 2025 soit meilleure à tous points de vue que les années précédentes. Que Dieu nous accorde la paix et déverse sa bénédiction sur tout le Sénégal oriental et sur tout le pays », déclare-t-elle dans une litanie de voeux.

Accompagnée de sa fille, Ndeye Fatou Keita, une habitant du quartier Gouye de la commune de Tambacounda, est également éblouie par la beauté de la ville.

"Les décorations qui illuminent la nuit en cette fin d'années nous donne envie de profiter pleinement des festivités de fin d'année", dit-elle, visiblement satisfaite.