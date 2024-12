Tunisie: Les bonnes nouvelles de fin d'année

Les derniers jours de l'année 2024, qui tire à sa fin, sont annonciateurs de bonnes nouvelles augurant une évolution positive pour 2025 dans le sens où juste après les voeux adressés par le Président de la République au peuple tunisien en vue de relever les défis et gagner les paris, la confirmation est venue de la part de la ministre des Finances.

En effet, deux bonnes nouvelles ont été annoncées concernant la programmation de plus de 20 mille recrutements touchant la majorité des domaines d'activité de la dynamique socioéconomique nationale et la régularisation de la situation de douze mille ouvriers de chantier, sans oublier la confirmation de nombreux autres travailleurs en situation de précarité dans leur emploi.

On relèvera, également, l'annonce de la création d'une commission au niveau de la Présidence du gouvernement, dans le but de dépoussiérer, une fois pour toutes, le dossier des biens confisqués à travers l'élaboration d'un texte de loi sur cette épineuse question avec l'objectif évident de surmonter les problèmes et les entraves causés par les textes de loi en vigueur jusque-là.

Il faut dire que ce volet fait l'objet d'un intérêt majeur de la part du Chef de l'Etat qui a mis l'accent, à maintes reprises, sur l'urgence d'en finir avec ce dossier portant sur des biens appartenant au peuple.

C'est dans ce contexte que des recommandations spécifiques ont été mises au point en vue de procéder, enfin, à un inventaire précis et sérieux de tous les biens confisqués, trouver des solutions au cas par cas, tout en améliorant la rentabilité des entreprises disposant d'un potentiel réel leur permettant d'être remises sur les rails de la production.

L'autre annonce de taille porte sur la confirmation des indicateurs au vert dans trois domaines qui seront, de toute évidence, des sortes de locomotives pour l'oeuvre de développement global et durable, en l'occurrence le tourisme, l'énergie et les finances qui s'imposent en tant qu'acteurs résilients de l'économie dans la mesure où ils enregistrent des performances dépassant nettement les attentes et les prévisions.

En résumé, sans tomber dans l'euphorie, les chiffres sont là et, tout en incitant à l'optimisme, ils constituent un encouragement pour aller de l'avant et redoubler d'effort en vue de réaliser cette volonté tant de fois réitérée par le Président de la République afin de compter sur soi et préserver la souveraineté nationale.