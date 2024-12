Tunisie: Entreprises - Le «management de transition» pour rectifier le tir

Le «Management de Transition» est un dispositif permettant aux entreprises de faire appel à des compétences managériales externes, spécialisées dans des domaines spécifiques, pour répondre à une problématique ponctuelle. Une mission de management de transition est limitée dans le temps et a un objectif précis.

Les managers de transition sont des acteurs du changement fortement impliqués dans des missions à forts enjeux. Ils possèdent un savoir-faire et une expérience qui leur permettent d'atteindre les objectifs des entreprises et organisations dans lesquelles ils interviennent.

Le «Management de Transition», également appelé «Interim Management» ou «Interim Executive Management», est apparu dans les années 70 aux Pays-Bas pour se développer au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. 70% des entreprises aux Pays-Bas ont recours au management de transition, 49% au Royaume-Uni et 35% en Allemagne.

Selon les experts, il y a plusieurs avantages du management de transition. La réactivité est essentielle car les entreprises se doivent de réagir rapidement à la concurrence sur plusieurs axes stratégiques. Il y a aussi la flexibilité qui est également essentielle pour mieux s'adapter à l'environnement législatif social et aux évolutions rapides de la société. La rapidité fait partie des avantages car une mission de management de transition est limitée dans le temps et doit correspondre aux objectifs de l'entreprise.

L'indépendance doit être aussi de mise car le manager n'est pas juridiquement salarié de la société dans laquelle il intervient, il n'y a donc pas de lien de subordination dans sa mission. Il n'envisage pas de futur au sein de cette entreprise, sa mission étant limitée dans le temps. Et c'est en toute connaissance de cause qu'il accepte le contexte. Ce détachement lui permet d'avoir un oeil objectif sur la société dans laquelle il est mandaté et d'apporter un souffle extérieur.

Il y a, par ailleurs, la création de valeur. Une personne externe aura toujours un regard plus large et une plus grande objectivité quant au sujet traité. Son expérience chez divers clients l'aidera sans doute à penser à des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé et cela vous permettra de voir votre activité autrement.

La sérénité est tout aussi importante puisque ces nouveaux venus ne sont pas en panique à chaque échéance. Chaque transition, qu'elle soit voulue ou forcée, s'accompagne de plusieurs phases, dont certaines ne peuvent être réussies sans l'avis d'un profil expérimenté.

La sécurité fait également partie des multiples avantages du management de transition. Chaque manager de transition est piloté par un directeur de mission qui lui apporte l'aide et le soutien nécessaire afin qu'il se concentre uniquement sur sa mission et sur l'atteinte de ses objectifs. Des points réguliers sont faits afin de s'assurer que la mission se déroule au mieux et pour ajuster et anticiper des écarts, si nécessaire. Enfin, un suivi doit également être assuré par ces missionnaires.

À la fin de la mission, c'est une véritable passation de connaissances qui s'opère entre la société et le manager de transition afin de récupérer toutes les informations nécessaires à la poursuite de l'activité. De plus, le manager de transition reste disponible après la fin de la mission pour toute question.