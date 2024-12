Tunisie: Bénéficiant de l'intérêt majeur du Chef de l'Etat - Le Conseil supérieur de l'enseignement dans la dernière ligne droite

Dans le cadre de la révolution législative, annoncée et dont la nécessité a été, tant de fois, mise en relief, le dernier Conseil des ministres, tenu jeudi au Palais de Carthage et présidé par le Chef de l'Etat, a été une nouvelle occasion pour examiner bon nombre de projets de loi et de décrets.

En effet, un des projets phares débattus a été celui fixant les modalités d'organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement laissant augurer l'imminence de la constitution de cet organisme, sachant que le Président de la République donnera, en personne dans un proche avenir, le feu vert en vue du démarrage des activités de ce Conseil.

Considéré comme étant un véritable levier pour la réforme du système d'enseignement tunisien, le Conseil supérieur de l'éducation se trouve, donc, en pleine phase finale du parachèvement de l'organisation administrative et financière, nécessaire à son bon fonctionnement sachant qu'il sera appelé, dans le cadre de ses diverses missions, à dresser un état des lieux de la situation de l'éducation et de mener une étude approfondie sur les différents volets liés à la réforme de l'éducation.

C'est dire qu'il faudra s'attendre à l'élaboration de recherches et autres études et évaluations menées au sujet de ladite réforme du système éducatif avant de les soumettre aux bons soins du Conseil supérieur de l'éducation.

D'ailleurs, il est utile de mentionner qu'à la veille de la rentrée scolaire de cette saison 2024/2025, le Président de la République, Kaïs Saïed, a déjà présidé un conseil des ministres pour un pré-examen dudit projet de décret et au cours duquel il avait insisté sur l'importance de cette institution constitutionnelle, affirmant que l'avenir de la Tunisie se base sur une éducation nationale bénéfique dans la mesure où elle doit être accessible à tous sans la moindre distinction à même de préserver l'esprit des éventuelles déviations destinées à « assassiner la pensée libre».

A noter que le Chef de l'Etat a, constamment, mis l'accent sur deux points essentiels, en l'occurrence, l'urgence de renforcer les efforts de sécurité autour de tous les établissements éducatifs afin de prémunir les jeunes élèves de tout danger, dont notamment les phénomènes de la violence et autres stupéfiants. Et d'un !

Et de deux, on souligne l'importance de trouver les solutions adéquates en faveur des enseignants et des suppléants, sans oublier les surveillants, tout en veillant au respect des principes de transparence, de justice et d'équité.

On rappellera, aussi, que déjà lors de la célébration de la Journée du Savoir, le Président de la République a évoqué les avancements enregistrés par le projet de loi relatif à la création et à l'organisation du Conseil supérieur de l'éducation en insistant sur le rôle qu'il va jouer pour protéger le secteur de l'éducation des fluctuations politiques et des choix erronés dont la correction peut durer près de deux décennies.

Tout en reconnaissant les résultats positifs obtenus, juste après l'indépendance, des résultats qui méritent le respect et la considération, le Chef de l'Etat, déplore que «ces changements, intervenus après les années 1980, l'aient été sous le prétexte de réformes, alors qu'ils étaient imposés de l'extérieur" entraînant quelques avancées au lieu d'un renforcement des acquis».

En tout état de cause, il est impératif, comme souligné par le Président de la République, qu'en plaçant l'éducation, l'enseignement, la formation et la recherche scientifique et l'innovation, en tête de ses priorités, l'objectif est clair dans le sens où tout est mis en oeuvre pour redonner à l'école son rôle d'ascenseur social, d'améliorer la qualité de l'enseignement, et de se préparer, comme il se doit, aux nouveaux métiers.