Afrique: Conseil de la nation - Nouara Saadia Djaafar prend part à une conférence sur les femmes palestiniennes détenues dans les prisons de l'entité sioniste

ALGER — La membre du Conseil de la nation et de la Coalition des femmes parlementaires arabes contre la violence faite aux femmes, Mme Nouara Saadia Djaafar, a participé, par visioconférence, à une conférence sur les femmes palestiniennes détenues dans les prisons de l'occupation, indique, dimanche, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Cette conférence a été organisée samedi par l'Union générale des femmes palestiniennes (UGFP), en partenariat avec l'Organisation non-gouvernementale palestinienne contre la violence domestique faite aux femmes (Al Muntada) et avec la participation de parlementaires, de politiciens, d'avocats et de spécialistes en droit international, précise le communiqué.

Lors de cette conférence, les participants ont passé en revue "la situation tragique" des détenues palestiniennes dans les geôles de l'occupation sioniste, avant d'examiner les mécanismes de solidarité avec ces femmes, dans un contexte marqué notamment par la poursuite des crimes de génocide, des déplacements forcés, de la torture et des arrestations arbitraires contre toutes les catégories du peuple palestinien, tant à Ghaza que dans les autres territoires palestiniens occupés.

A cette occasion, Mme Djaafer a affirmé, que "la barbarie de l'occupation sioniste se nourrit du soutien dont elle bénéficie mais aussi du silence international envers ses crimes contre l'humanité, malgré tous les rapports la condamnant", soulignant que les pratiques sionistes à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés ne peuvent être autres qu'une "guerre d'extermination et un nettoyage ethnique contre toutes les lois et us et les principes consacrés par le droit international humanitaire, transgressés par l'entité sioniste en ciblant systématiquement les civils palestiniens, les hôpitaux, le personnel médical et les journalistes".

Dans ce même contexte, la membre du Conseil de la nation a rappelé la position ferme et solidaire de l'Algérie en faveur du droit du peuple palestinien dans sa lutte légitime jusqu'à l'établissement de son Etat indépendant, avec Al-Qods pour capitale, une position exprimée par différents moyens de solidarité, dont la présentation d'un dossier complet devant le Conseil de sécurité concernant la situation des femmes palestiniennes détenues, les conditions de leur détention et les formes de répression, d'humiliation et de torture auxquelles elles sont soumises, outre son appel à la prise de mesures concrètes pour mettre fin aux violations commises à leur encontre dans les prisons et centres de détention sionistes.

Au terme de la conférence, les participants ont appelé à élargir les poursuites judiciaires et à saisir officiellement les instances onusiennes concernant la situation des femmes palestiniennes détenues et les violations qu'elles subissent, ainsi qu'à lancer une campagne internationale pour les protéger.