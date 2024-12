Ile Maurice: Robinets 24/sec

Une centaine d'habitants du village de GrandGaube se sont mobilisés vendredi face au manque d'approvisionnement en eau en cette période de fin d'année. Clet Gracieuse, 41 ans, qui habite sur la route principale, explique que si les interruptions de la fourniture d'eau étaient habituelles depuis le début de décembre, «depuis deux semaines, le problème s'est aggravé. Auparavant, l'eau était disponible trois heures le matin et trois heures le soir, mais depuis quinze jours, nous ne recevons plus rien. Une centaine de personnes sont affectées, particulièrement en cette période de fêtes, entraînant des difficultés considérables».

Clet Gracieuse, dont la famille compte sept personnes, y compris une personne âgée et trois enfants, relate que «la veille et le jour de Noël, il n'y avait pas d'eau du tout, nous avions du mal à prendre des douches et à réaliser nos activités.

Nous avons contacté la Central Water Authority (CWA) via la hotline et on nous a donné des numéros de référence, mais la plupart du temps, il n'y a pas eu de suite. Les camions citernes ne viennent pas, nous devons dépendre des bouteilles d'eau que nous devons acheter, ce qui constitue un coût supplémentaire en cette période, où la consommation augmente avec les tâches ménagères et les festivités».

Conséquences des lacunes du régime précédent

Pour un constat du problème et trouver des solutions dans les meilleurs délais, une réunion a été organisée, vendredi, entre les habitants et Nitish Beejan, député de la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or). Le député, qui a rencontré le personnel de la CWA, explique que la cause du manque d'approvisionnement en eau est un incendie qui se serait produit il y a quelques jours.

«Deux pipelines ont pris feu à Goodlands. Nous ne savons pas quand cela s'est produit mais lorsque le personnel a effectué des vérifications pour comprendre la source du problème, il a constaté que le volume d'eau s'est perdu en cours de route et il a détecté deux tuyaux qui ont pris feu lors d'un incendie dans un champ de cannes. Ces tuyaux fournissent un volume d'eau de 4 000 m3 par jour. Le nécessaire est fait pour résoudre le problème au plus tôt. Des dispositions sont prises.»

Nitish Beejan souligne que les problèmes de fourniture d'eau dans sa circonscription sont aussi le résultat à long terme de lacunes systémiques. Il pointe du doigt l'ingérence sous l'ancien régime. «D'après ce que j'ai compris, on m'a dit que lorsque les tuyaux ont été placés auparavant sous le régime du MSM, bann tiyo inn zis plase koumsa mem, le behaviour des tuyaux n'est plus respecté comme avant, zot inn kase ranze kouma zot inn gagne.» C'est un quick-fix du gouvernement précédent datant de deux à trois ans, dont les habitants subissent aujourd'hui les conséquences, estime le député.

«J'ai également parlé à l'inspecteur de la CWA qui a effectué une visite sur le terrain. J'ai moi-même déposé des plaintes sur le problème d'eau. Je suis également en contact permanent avec mes deux colistiers (NdlR : Mahend Gungapersad et Ram Etwareea) et j'ai cherché à comprendre comment fonctionne le système de gestion des doléances, qui est responsable de la distribution d'eau après des plaintes et si la personne le fait correctement ; s'agit-il de recrues politiques, qui sont sélectifs dans choix des personnes à qui ils fournissent de l'eau ? Nous prenons cette affaire en main et n'hésiterons pas à prendre des sanctions», insiste Nitish Beejan.

Par ailleurs, parmi les habitants qui se sont mobilisés hier face aux problèmes d'approvisionnement en eau, y figuraient également des sympathisants du MSM qui avaient exprimé leur mécontentement pendant la campagne électorale lorsque les anciens députés-ministres Anjiv Ramdhany et Avinash Teeluck n'avaient pas obtenu d'investiture...