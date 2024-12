Ile Maurice: Désiré François crie à l'injustice

Le chanteur Désiré François a choisi le 24 décembre pour sortir son tout dernier morceau intitulé La Ter nou Zanzet. La chanson a été co-écrite avec le chanteur Denis Fricot. Ce single a vu le jour accompagné d'un clip. Le clip est visible sur Youtube. Ce n'est pas pour rien que le chanteur a choisi cette date pour sortir ce titre. Il compte ainsi attirer l'attention du plus grand nombre.

«Je me suis souvent rendu dans la partie ouest du pays, de Tamarin à Baie-du-Cap en passant par Rivière-Noire, La Gaulette et Case-Noyale. Un jour j'y ai rencontré un homme âgé, qui m'a raconté comment il avait perdu un terrain parce que son nom n'était pas bien orthographié sur les papiers officiels. J'ai trouvé cette histoire bizarre, puis j'ai pris le temps d'observer ce qui se passe dans cette partie de notre île.

J'ai ainsi constaté qu'on avait mis les descendants d'esclaves à l'écart. Pa pran zot kont mem. L'esclavage n'est plus, mais ils n'ont pas de terre à eux. Les colons ont tout pris et n'ont pas partagé. Nous avons obtenu notre indépendance depuis plusieurs décennies, mais dans ce quartier où vivent des descendants d'esclaves, rien n'a évolué. Pourtant, autour, il y a de vastes terrains, mais tous clôturés et parfois avec du fil électrique»*, fait ressortir Désiré François.

Le chanteur souhaite que ses fans et les autorités s'interrogent sur cette situation qu'il ne trouve pas normale. D'où le fait qu'il a choisi la veille de Noël pour sortir ce nouveau titre. Comme à son habitude, avec La Ter nou Zanzet, le chanteur met en avant notre séga. Les paroles du titre se veulent parlantes et poussent à la réflexion. "Kifer pe bizin lager lor later nou zanzet pou gagn enn bout pou reste ?... tou bann zeritye lezitim ki napa profit leritaz zordi se bann viktim... pa fer mwa krwar nou pena par lor nou teritwar." Le chanteur se demande comment les terrains de ces régions ont été octroyés. "Aujourd'hui ce sont les étrangers qui profitent de ces terres", dit-il. Il invite donc ses fans à venir voir ce qui s'y passe.

Désiré François est allé visiter le lieu où, dit-il, les descendants d'esclaves habitent. Il explique qu'il a été choqué. "Inn met zot dans enn koin, dan salte. Eski sa bann dimounn la merite viv kumsa ? Mo pa konpran. Bann otorite bizin get sa de pre. Sa sityasyon la konsern tou Morisien pa zis enn kominote", souligne le chanteur. C'est son incompréhension et son cri à l'injustice qu'on entend dans La Ter nou Zanzet.

Pour les besoins du clip, Désiré François a gravi la montagne du Morne, lieu emblématique de l'esclavage. Il y met aussi en contraste les bâtiments désuets et modestes des descendants d'esclaves et les villas grandioses érigées sur la montagne. Le chanteur espère que son titre sera écouté par le plus grand nombre et que cela fera réagir les autorités.

La Ter nou Zanzet sera aussi au coeur d'un concert que Désiré François prévoit pour l'année prochaine. Le chanteur et le groupe Cassiya donne ainsi rendez-vous à leurs fans le 1er mars 2025 pour un concert au Trianon Convention Centre, qui verra aussi la participation du chanteur réunionnais Dominique Barret. À noter que les sont déjà en vente sur le site d'Otayo.