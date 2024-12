Sénégal: Abrogation annoncée de la loi d'amnistie au pays - volonté réelle de rendre justice ou vendetta politique ?

Chose promise, chose due, pourrait-on dire au sujet de l'abrogation de la loi d'amnistie au Sénégal, annoncée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, le 27 décembre dernier, lors de sa Déclaration de politique générale (DGP). On se rappelle que le président du PASTEF avait promis au peuple sénégalais de charcuter cette loi prise dans les conditions que l'on sait, aux dernières heures du règne de Macky Sall.

Et bien qu'elle ait permis de libérer les deux figures emblématiques qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir, celle loi est sur le point d'être remise en cause. Volonté réelle de rendre justice ou vendetta politique ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Mais tout laisse croire que le duo Diomaye Faye/Ousmane Sonko est décidé à avoir la peau de Macky Sall.

De là à penser que les deux anciens farouches adversaires de l'ancien président sénégalais, se livrent à une chasse aux sorcières, c'est un pas que d'aucuns ont vite fait de franchir. Et on ne saurait leur donner totalement tort. Ce d'autant que les deux hommes ne semblent pas prêts à pardonner au natif de Fatick qui leur a fait voir des vertes et des pas mûres lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Même s'il défend le contraire, tout porte à croire que le tandem Diomaye Faye/Ousmane Sonko est dans une logique de vengeance politique.

Macky Sall risque de boire le calice de la honte jusqu'à la lie.

Pour autant, faut-il plaindre Macky Sall ? Rien n'est sûr. Car, comme le dit l'adage, « qui sème le vent récolte la tempête ». On le sait, les velléités de l'ancien président sénégalais de se maintenir au pouvoir au-delà de ses mandats constitutionnels, et contre la volonté de son peuple, ont provoqué des violences qui ont laissé sur le carreau une soixantaine de morts. Des cadavres que le nouveau régime refuse de passer par pertes et profits.

On pourrait même, sans risque de se tromper, dire qu'en annonçant l'abrogation de la loi d'amnistie, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont entendu le cri du coeur des parents de ces nombreuses victimes qui ont toujours réclamé à cor et à cri des poursuites judiciaires contre Macky Sall et compagnie. Et c'est une lapalissade de dire que le sommeil de l'ex-président est désormais trouble.

Car, il semble sur le point d'être rattrapé par ses propres turpitudes. En tout cas, Macky Sall pourrait ne pas échapper aux fourches caudines de la Justice et cela pour deux raisons :Primo, les nouveaux maîtres de Dakar bénéficient du soutien des parents des victimes.Secundo, ces nouveaux dirigeants contrôlent l'Assemblée nationale

. C'est dire si tout projet visant à poursuivre les caciques de l'ancien régime, devrait passer à l'hémicycle comme courrier à la poste. Autant dire que Macky Sall risque de boire le calice de la honte jusqu'à la lie. Toute chose qui devrait interpeller les dirigeants du continent sur la nécessité de faire de la bonne gouvernance, leur boussole.

En tout cas, selon toute vraisemblance, cette affaire risque de condamner Macky Sall à vivre loin de sa terre natale. Mais, au-delà du camp Macky Sall, quelles pourraient être les conséquences de l'application de cette décision au pays de la Terranga ? Ne risque-t-on pas de remuer le couteau dans la plaie ? C'est le wait and see.