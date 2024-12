Congo-Kinshasa: Le Caucus des députés nationaux de Kinshasa évalue les avancements des travaux réalisés par la SNEL et transmet les doléances des Kinois

Les députés nationaux de Kinshasa sont descendus sur terrain le samedi 28 décembre pour évaluer les avancements des travaux réalisés par la SNEL et pour relayer les doléances des Kinois et Kinoises concernant la desserte en électricité.

C'est à cet effet que les élus des Kinois ont pris l'initiative d'aller se rendre compte des réalités et les avancées de la SNEL.

Le député national Raphaël Kibuka, président du Caucus et les autres députés de Kinshasa ont tour à tour fait part des préoccupations pressantes des Kinois et Kinoises au directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde et à ses directeurs à travers des échanges francs et constructifs.

Honoré par la visite des élus de Kinshasa, le directeur général de la SNEL, sensible aux préoccupations des députés, a présenté les enjeux, les chantiers et les solutions de SNEL à Kinshasa en 2025. Il a sollicité la mise en place d'un cadre de concertation et de suivi sur terrain des actions et des solutions mises en oeuvre pour améliorer la desserte en électricité.

Les questions de la fiscalité et des impayés de l'Etat qui affectent les finances de la SNEL ont aussi été abordées. M. Lusinde a présenté le plan d'action 2025-2029 pour l'ensemble du pays et particulièrement pour la ville de Kinshasa.

Il a sollicité l'accompagnement des députés nationaux dans le cadre du renforcement du dialogue public-public mais aussi dans les activités de communication avec les clients SNEL et plus généralement avec tous les Kinois et Kinoises qui attendent le courant et une amélioration sensible du service rendu par la SNEL.

Les députés nationaux ont décidé d'accompagner la SNEL et d'organiser dès 2025 des rencontres régulières sur terrain, dans chacun des 4 districts de Kinshasa pour matérialiser les engagements du Chef de l'Etat concernant l'accès à l'électricité et l'amélioration des services publics.