Soudan: Le pays affirme son rejet catégorique de toute politisation des questions de sécurité alimentaire et du recours aux allégations de famine pour mettre en oeuvre des agendas cachés.

Port-Soudan — Le Soudan a affirmé son rejet catégorique de rapport intérimaire intégré sur la sécurité alimentaire décrit la situation au Soudan comme une famine et a déclaré que les résultats indiqués dans le rapport sont essentiellement spéculatifs, basés sur des hypothèses telles qu'une guerre prolongée, un accès restreint à l'aide humanitaire et instabilité économique.

Dans une déclaration au ministère des Affaires étrangères, lue par le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, lors d'une conférence de presse conjointe avec les ministres de l'Agriculture, de la Santé, de l'Information et la commissaire à l'aide humanitaire, sur la situation de sécurité alimentaire au Soudan, le gouvernement soudanais a affirmé son rejet catégorique de la politisation des questions de sécurité alimentaire et de l'utilisation d'allégations de famine pour mettre en oeuvre un agenda caché envers le pays, tout en affirmant l'engagement ferme du Soudan à traiter avec les organisations internationales qui tiennent compte de la transparence et respecter la souveraineté du pays.

Le communiqué indique que le gouvernement du Soudan affirme qu'il reste toujours soucieux de soulager les souffrances de sa population, d'améliorer la sécurité alimentaire et de s'attaquer aux causes profondes de la crise humanitaire, appelant la communauté internationale à condamner les violations commises par les rebelles Forces du Soutien Rapide-FSR et leurs collaborateurs, qui ont causé d'énormes souffrances au peuple soudanais, et demander des comptes à leurs auteurs.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a confirmé l'existence de développements majeurs qui remettent en question les hypothèses sur lesquelles reposait le rapport, à savoir le rétablissement de la stabilité, car de nombreuses zones se sont stabilisées, permettant aux citoyens de retourner dans leurs foyers, leurs fermes et leurs projets agricoles, et facilitant l'aide humanitaire , car tous les couloirs terrestres et aériens désignés par le gouvernement du Soudan pour le transit de l'aide sont restés ouverts avec des procédures urgentes pour les visas d'entrée et les permis de voyage pour les travailleurs humanitaires internationaux des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, en plus de renforcer la sécurité alimentaire. conformément à ce que l'on attend des résultats positifs conduits par une mission d'évaluation. Récoltes et sécurité alimentaire en vue du renforcement des réserves alimentaires et de la stabilisation des prix du marché.

Le communiqué réitère l'affirmation du gouvernement soudanais selon laquelle la cause principale de la crise humanitaire, y compris son impact sur la sécurité alimentaire, réside dans les violations flagrantes et systématiques commises par la milice rebelle FSR, qui ont provoqué le déplacement d'agriculteurs, la destruction délibérée de infrastructures agricoles, l'obstruction et le détournement de l'aide humanitaire destinée aux populations affectées et la mise en oeuvre des attaques visant les travailleurs humanitaires et les convois logistiques, sapant les efforts de secours en tant qu'outil de guerre, en plus d'imposer des tactiques de siège, d'utiliser la famine comme outil de guerre, de piller les stocks alimentaires, de monopoliser les ressources de base et de provoquer une inflation des prix à des niveaux insoutenables, détruisant les infrastructures vitales, notamment les routes, les marchés, les réseaux d'eau et d'électricité, cela perturbe encore davantage les chaînes d'approvisionnement alimentaire et aggrave les conflits dans des zones agricoles clés telles que Darfour et Kordofan, interrompant les activités de culture et de récolte.

Le communiqué réfute ce qui a été déclaré dans le rapport de la Classification intérimaire intégrée de la sécurité alimentaire (1) publié le 20 décembre 2004, qui couvre la période d'octobre 2004 à mai 2015, et indique l'émergence d'une phase de famine dans cinq régions du Soudan. , compte tenu des conclusions du rapport et de la méthodologie utilisée, souffrent grandement des lacunes identifiées par la déclaration.

Le rapport est basé sur des informations anciennes, car aucune nouvelle donnée de terrain n'a été collectée depuis 2022 en raison de la guerre en cours, ce qui indique que le rapport s'appuie sur des informations anciennes, des communications à distance et des sources secondaires, ce qui met en doute sa fiabilité.

Le communiqué souligne les restrictions géographiques mentionnées dans le rapport concernant onze États sur les quinze pays analysés au cours du rapport qui sont touchés par la guerre et ne peuvent pas être atteints par les équipes de terrain, et sept d'entre eux sont toujours assiégés par les milices rebelles. ce qui empêche une communication directe avec la population affectée.

Le rapport n'a pas non plus suffisamment pris en compte les déplacements internes à grande échelle survenus en raison des violations commises par les milices, ce qui a conduit à une faible capacité à suivre la population en raison de la difficulté d'accéder à ces zones et de se tenir sur le terrain pour évaluer la situation là-bas. , en plus de l'absence de données importantes lors de l'évaluation des principaux indicateurs de famine, tels que la malnutrition aiguë et les taux de mortalité issus des enquêtes de terrain, minant la crédibilité des conclusions du rapport.

Le communiqué a évoqué les erreurs de procédure dans lesquelles le rapport s'est produit, car le rapport a été finalisé sans l'approbation de l'équipe technique nationale soudanaise et a été divulgué prématurément aux médias, soulevant des inquiétudes quant à la transparence et à l'intégrité procédurale.\ OSM