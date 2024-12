Soudan: Al-Eaysir - Nous avons des programmes pour faire face à la conspiration visant à démanteler le pays, et nous ne serons pas un repas facile pour les organisations internationales et onusiennes

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a révélé qu'il existe une conspiration internationale menée par des organisations régionales et internationales pour démanteler le Soudan par la mise en oeuvre des agendas extérieures.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec les ministres de l'Agriculture et de la Santé, la commissaire à l'aide humanitaire et le sous-secrétaire aux Affaires étrangères, tenue ce dimanche à Port-Soudan, sur la situation de la sécurité alimentaire au Soudan, organisée par le ministère de l'Information et sous la supervision de l'agence de presse soudanaise (SUNA), le ministre a envoyé un message à toutes les organisations internationales et régionales déclarant que le gouvernement soudanais est au courant de tous les plans cachés derrière les slogans de l'action humanitaire et sanitaire.

Al-Eaysir a expliqué que le peuple soudanais, soutenu par ses forces armées, d'autres forces conjointes et régulières et les mobilisés, est conscient de cette approche occidentale visant à porter atteinte à la nation soudanaise.

Il a souligné que le gouvernement soudanais ne cédera pas à ces pressions et que nous ne serons pas un repas facile pour les organisations internationales et onusiennes dont nous connaissons les plans. Il a souligné que les Soudanais se rendent compte qu'il existe une conspiration internationale visant à démanteler le Soudan et qu'ils sont prêts à affronter toute conspiration internationale.

Le ministre a révélé qu'il existe des programmes pour faire face à cette conspiration majeure qui cherchait à démanteler l'État soudanais, à un moment où il a signalé que certaines organisations internationales étaient incapables de tenir les engagements qu'elles avaient pris pour financer le travail humanitaire au Soudan, de surcroit d'entre elles qui ont continué à mobiliser le soutien international pour ne pas criminaliser la milice rebelle FSR.

Il a salué un certain nombre de pays qui ont soutenu le Soudan pendant la guerre, notamment le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, la Turquie, la Russie, Bahreïn et d'autres pays, et a souligné que ces pays seront des partenaires dans la phase de reconstruction du Soudan.

Il a souligné que tous les pays qui ont contrarié et détruit le Soudan n'auraient aucun avenir dans le pays.

Le ministre a appelé les principales institutions médiatiques qui travaillent comme des griffes de chat à faire passer les complots tissés par les organisations régionales et internationales, à travailler de manière professionnelle et impartiale et à ne pas participer à l'adoption de programmes contre le Soudan.

Il a souligné que son ministère surveillait ces complots et prendrait des mesures en temps opportun.

Il a également salué les institutions médiatiques locales et internationales qui travaillent de manière impartiale, sans intentions cachées.

Le ministre a salué la solidarité des Soudanais entre eux, en particulier dans le secteur des provisions alimentaires charitables, et a ajouté : Nous remercions tous les Soudanais pour leur position solide envers leur État.\OSM