Soudan: Ministère des Affaires Etrangères - Le gouvernement est attentif aux complots tissés contre le pays

Port-Soudan — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a déclaré que le gouvernement est attentif à ce qui est comploté contre le Soudan sous prétexte de famine et se cachant derrière le couverture de la situation humanitaire pour mettre en oeuvre un programme politique visant à faire pression sur le gouvernement.

Il a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec les ministres de l'Agriculture, de la Santé et de l'Information et la commissaire à l'aide humanitaire sur la situation de la sécurité alimentaire au Soudan, tenue ce dimanche à Port-Soudan, que le gouvernement est pleinement conscient de ces mouvements en cours et de la campagne menée par certains pays et cercles ont pris de multiples formes et plates-formes pour servir un agenda et des objectifs politiques qui ont commencé par des allégations de famine.

Il a souligné que l'Etat est engagé dans toutes ses responsabilités et a entamé des mouvements avec les pays frères et amis au niveau des missions soudanaises à Genève et à New York, et que les réunions se poursuivent avec les délégués permanents et qu'un rapport sera soumis au Conseil de sécurité pour réfuter les allégations du rapport intérimaire intégré sur la sécurité alimentaire sur la situation au Soudan.\ OSM