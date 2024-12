Soudan: Commissaire à l'aide humanitaire - Nous rejetons l'inclusion du travail humanitaire dans le travail politique

Port-Soudan — La commissaire à l'aide humanitaire, Mme. Salwa Adam, a réfuté les rumeurs selon lesquelles il y aurait une famine au Soudan, les qualifiant de pure fabrication et a ajouté que tous les éléments qui déterminent l'existence de la famine n'existent pas au Soudan, car il n'y a aucune enquête conjointe et il est possible d'imposer une réalité incorrecte et d'intervenir dans le domaine du gaspillage alimentaire, notant que certaines organisations ont un agenda sous prétexte de nourriture et Elle a déclaré : « Nous rejetons l'inclusion du travail humanitaire dans le travail politique.

La commissaire à l'aide humanitaire a souligné lors de la conférence de presse des ministres de l'Agriculture et des Forêts, de la Culture et de l'Information et de la Santé, du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Commission d'sAide Humanitaire lors de Sensibilisation Hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information organisé par l'agence de presse soudanaise, (SUNA) ce dimanche à Port-Soudan.

Elle a parlé de la situation de la sécurité alimentaire au Soudan, qu'elle a indiqué la volonté du gouvernement soudanais travaillant pour que l'aide atteinne aux personnes touchées , soulignant que les permis délivrés par Port-Soudan s'élèvent à dix mille permis, destinés aux eats fédérés, ainsi que les installations fournies par les passages d'Adré et d'At-Tina, par lesquels 1.700 camions sont entrés au Darfour, quatre États à l'exception des camps d'El-Fashir et de Zamzam, car ils sont assiégés par l'approche systématique de la famine que la milice le suit en assiégeant les camps. Ce comportement n'est pas suffisamment condamné par les organisations et les autres pays.

La Commissaire à l'Aide Humanitaire (CAH) a ajouté que toute organisation ou agence enregistrée qui ne respecte pas les contrôles et les fondements du travail humanitaire, y compris le respect de la politique de l'État, sera punie.

Nous sommes actuellement en train de prendre des mesures contre toute personne contribuant à de fausses informations contre le Soudan, et cette personne n'aura le droit de mener aucune activité au Soudan.

Au cours de la conférence de presse, la Commissaire général a affirmé l'engagement du gouvernement du Soudan, représenté par la (CAH) , à mettre en oeuvre toutes les mesures de facilitation et à accélérer et achever les procédures pour acheminer l'aide humanitaire aux États touchés afin d'atteindre tous les citoyens soudanais sans exception. .

Soulignant le renouvellement du contrat de livraison de secours pour deux mois supplémentaires, qui comprenait 4 000 tonnes métriques, à Kadugli et dans la région de Jalad, y compris les largages aériens.

La commissaire à l'aide humanitaire a ajouté que les facilités incluent l'émission des déclarations dans un délai d'une semaine, car il existe un complexe pour faciliter les procédures dans lesquelles se trouvent toutes les institutions, indiquant le non-respect par certaines organisations des procédures suivies en informant la CAH du changement de l'itinéraire s'il y a une objection de la milice aux itinéraires convenus et aux violations qui surviennent lors de l'obtention d'un permis d'expédition sans être expédié principalement avec du matériel de secours.

La commissaire à l'aide humanitaire a appelé la communauté internationale et les organisations à condamner le comportement de la milice Forces de Soutien Rapide (FSR) qui empêche et fait obstacle à l'arrivée de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin, à El Fasher et dans les camps de déplacés du Darfour.

La ministre a passé en revue le soutien fourni par les pays suivants : Arabie saoudite, Qatar, Égypte, Indonésie, Turquie, Libye, Koweït, Chine, Bahreïn, Jordanie et Malaisie.

Ce qui comprenait la fourniture de nourriture, de médicaments et de fournitures médicales. / OS