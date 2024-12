Ile Maurice: Une voiture aux couleurs de Maurice au départ du Dakar

Ce vendredi, 807 participants vont s'affronter dans le sable de la péninsule arabique, à bord de 439 véhicules, sur quelque 5 000 km de spéciales chronométrées. Parmi ces voitures, une retiendra particulièrement l'attention. La Optimus Evolution 5 de Pascal Thomasse s'est effectivement drapée des couleurs du quadricolore.

Qui aurait imaginé en 1978, date du premier rallye-raid, que les couleurs de la petite île Maurice seraient présentes sur une voiture ? Et on ne parle pas d'un minuscule drapeau dans un coin de la carrosserie. C'est une voiture entière peinte aux couleurs de Maurice qui roulera à partir de ce vendredi dans les dunes de l'Arabie Saoudite.

L'initiative revient au Français Pascal Thomasse qui compte vingt-deux Dakar à son actif. Pilier de la maison MD Rallye Sport, le pilote vit à Maurice depuis plus de 13 ans. Cette année, il roulera dans la Optimus Evolution 5, qu'il avait déjà conduite en 2024. Le buggy 2 roues motrices a bénéficié de nombreuses améliorations depuis le dernier Dakar. Elle fait partie de la catégorie des voitures d'usine à deux roues motrices.

«Je vis à Maurice depuis 13 ans, et je me sens tellement bien dans cette île où l'accueil est à la hauteur de sa réputation. Porter les couleurs du drapeau est devenu une évidence pour moi, sans toutefois renier mes origines. J'ai toujours dit que je n'étais pas chez moi mais que je me sentais bien chez vous. Mes partenaires principaux ont leurs activités à Maurice. Les médias mauriciens nous ont supportés déjà l'année dernière, une voiture aux couleurs de Maurice sera un support pour nous suivre une nouvelle fois. La décoration artistique de notre Optimus ne laissera pas indifférents les photographes et journalistes de l'épreuve», a-t-il fait ressortir lors d'un point de presse, il y a peu, au RM Club a Forbach. Le RM Club à travers Necker Finance est le partenaire principal de ce périple.

Les retombées de ce coup de pub sont, effectivement, immenses. Le Dakar, c'est un évènement médiatique très important. En 2024, 190 pays ont diffusé les images de la célèbre course de rallye-raid. Il y a eu 4 200 heures d'images qui ont été retranscrites depuis l'Arabie saoudite via 70 chaînes TV, avec plus de 500 journalistes présents sur place. Il y a également eu 330 millions de vidéos vues sur les plateformes officielles des réseaux sociaux.

** Design de Chatgpt en 7 minutes**

L'idée du design des couleurs sur la voiture est dans l'ère du temps. Pascal Thomasse raconte que : «Ma compagne a mis le buggy dans chatgpt avec comme question comment colorer la voiture avec le drapeau de Maurice. Chatgpt nous a sorti le design en sept minutes !»

Pour être vu dans la course, il ne faut surtout pas casser la voiture et Dieu sait que cette course est éprouvante. Pascal Thomasse avoue que ce Dakar va être dur. Et il en a connu des vertes et des pas mûres au fil des précédentes éditions en Afrique et en Amérique du Sud. Lors de la conférence de presse, il a fait un descriptif détaillé du parcours et de ses points forts et points faibles.

La maquette de la voiture

«Le prologue qui commence vendredi, détermine l'ordre de départ du lendemain et cette année, la première étape c'est une grande étape de 480 km. Si on fait un mauvais résultat au prologue, on va «manger la poussière» des autres concurrents», lance-t-il d'emblée.

«Lors de l'étape 2, on entre dans une étape qu'on appelle les 48 heures chrono où l'on fait 950 km sans assistance. On part le matin à 8h00 et à 17h00 on doit tous s'arrêter. Vu que nous ne serons pas tous au même niveau, car il y aura des voitures, des motos et des camions, il y aura six camps différents. Ils nous fournissent une tente, un duvet et une ration alimentaire de guerre. L'absence d'assistance a son importance car nous devons savoir gérer», explique-t-il.

Pascal Thomasse expliquant les différentes étapes du parcours.@ Krishna Pather

«Pour les amateurs comme nous, c'est un avantage. On ne roule pas à 100% parce que nous n'avons pas le budget pour casser les voitures tous les jours. Dans des étapes comme cela, les professionnels se doivent d'attaquer et ils ont plus de chances de casser leur voiture que nous», pense t-il. «Pour mon dernier Dakar, ça va être un Dakar assez dur, mais c'est un parcours qui me plaît. Il y aura beaucoup de piste de rallye et c'est là où je suis le meilleur. Dans le sable, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai un mental et ça compense», renchérit-il.

Pour information, MD Rallye Sport est l'un des teams amateurs les plus connus dans le monde du rallye-raid. Cette team construit ses propres buggys appelés Optimus. La team compte à son actif plus de 17 participations au Dakar et 7 victoires au classement général en rallye raid.

Pascal Thomasse sera en compagnie du jeune Arnold Brucy. En janvier, cet ancien pilote de moto avait accepté le challenge d'accompagner Pascal Thomasse dans le baquet de co-pilote. «C'est un jeune garçon qui a la moitié de mon âge, mais qui est très motivé. Il a déjà fait quatre Dakar en moto. Si au début, il était un peu timoré, il s'est lâché ensuite et est devenu le patron», se souvient le pilote français.

S'il faudra attendre encore quelque temps avant d'avoir un pilote mauricien au Dakar, il y aura, par contre, un Mauricien dans la Team MD Rallye Sport. Stéphane Mussard agira comme photographe et vidéaste et immortalisera la voiture aux couleurs mauriciennes pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.