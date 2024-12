Maroc: Drâa-Tafilalet - Le CA de l'AREF approuve le budget et le plan d'action 2025

Errachidia — Le Conseil d'administration (CA) de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet, a adopté à l'unanimité, son plan d'action régional, son budget et son plan de formation continue, au titre de l'année 2025.

Présidée par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la session, tenue en présence du Wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Essaid Zniber, et des membres du CA, a également été marquée par la signature d'annexes aux contrats de performance au titre de l'année 2025 entre le ministère de tutelle et l'AREF et entre le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF) avec l'AREF et les directions provinciales, indique un communiqué de l'AREF Drâa-Tafilalet.

A cette occasion, il a été procédé à la signature de plusieurs conventions de partenariat entre l'AREF Drâa-Tafilalet et ses différents partenaires, notamment une convention entre l'AREF et le Conseil régional de Draa-Tafilalet visant à améliorer le système d'éducation et de formation dans la région à travers des projets de réhabilitation et de construction d'établissements scolaires.

La deuxième convention, conclue avec Centre régional d'investissement de la région ambitionne le développement de l'esprit entrepreneuriale des apprenants et leur accompagnement dans la conception et la consolidation de leurs projets personnels.

La troisième convention avec l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) porte sur l'amélioration des conditions de scolarisation, en particulier l'enseignement préscolaire, le transport scolaire et la mise à niveau des établissements scolaires.

La quatrième convention signée avec la Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia vise à offrir aux étudiants ainsi qu'aux élèves des classes préparatoires, l'accès aux laboratoires scientifiques de la faculté et des établissements d'enseignement.

La dernière convention signée a pour objectif de fournir un accompagnement pédagogique et de promouvoir l'excellence au bénéfice des élèves des établissements d'enseignement de la région.

Cité par le communiqué, M. Berrada a indiqué que la tenue des CA des académies régionales, se veut une étape essentielle dans les efforts visant à accélérer la cadence de la réforme éducative, à travers la mise en oeuvre effective des projets inclus dans la feuille de route 2022-2026 conformément aux orientations stratégiques visant à opérer une transformation concrète au sein des salles de classe.

Le ministre a salué le rôle central des femmes et des hommes de l'éducation et de la formation, ainsi que leurs efforts constants pour réussir les projets de réforme du secteur éducatif, soulignant l'importance du travail collaboratif et de l'engagement actif dans la modernisation du système éducatif, en vue d'offrir une école publique de qualité accessible à tous.

Pour leurs parts, les membres du conseil d'administration ont salué, à cette occasion, les efforts déployés pour améliorer le système éducatif dans la région, réaffirmant leur mobilisation en vue de tirer vers le haut la qualité de l'éducation et de la formation dans cette région.

Au cours de ce CA marqué par la présentation des rapports des commissions issues du conseil d'administration, le directeur de l'Académie régionale a présenté un exposé dans lequel il a mis en avant le bilan d'étape de mise en oeuvre de la feuille de route 2022-2026, le projet de plan d'action régional, le projet de budget et le plan de formation continue au titre de l'année 2025.

En marge des travaux du CA de l'Académie régionale, le ministre, accompagné du Wali de la région ont effectué des visites d'inspection dans plusieurs établissements scolaires relevant de la province d'Errachidia.