Maroc: Moulay Yacoub - Plus de 2000 bénéficiaires d'une campagne médicale pluridisciplinaire

Moulay Yacoub — Plus de 2000 personnes issues de plusieurs douars de la commune de Sebt Loudaya, dans la province de Moulay Yacoub, ont bénéficié dimanche d'une campagne médicale pluridisciplinaire organisée par le Comité provincial pour le développement humain (CPDH).

Initiée en partenariat avec la Délégation Provinciale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'association Initiatives Santé et Aide au Développement (ISAAD), cette campagne a permis de répondre aux besoins d'une population variée, comprenant des femmes, des enfants, et des personnes atteintes de maladies chroniques.

Dar Taliba (Maison de l'étudiante) et l'école primaire de Sebt Loudaya ont été transformées pour l'occasion en centres de consultation où une équipe dévouée de professionnels de la santé a prodigué les soins nécessaires à cette tranche de population située dans des zones reculées.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association ISAAD et doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine dentaire de Fès, Tarik Sqalli Houssaini, a mis en avant le caractère multidisciplinaire de cette campagne, expliquant que cette initiative visait à fournir des services médicaux de proximité aux citoyens, avec des séances de sensibilisation sur diverses maladies, en particulier sur la santé de l'enfant durant les 1000 premiers jours de sa vie.

M. Sqalli Houssaini a indiqué qu'une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'infirmiers et d'intervenants a été mobilisée, proposant des diagnostics et des traitements dans des spécialités variées telles que la médecine générale, la cardiologie, la gynécologie-obstétrique, la néphrologie, l'endocrinologie et diabétologie, la chirurgie bucco-dentaire pour enfants, la pédopsychiatrie, en plus de la mesure de la tension artérielle.

Il a également évoqué la mise à disposition d'une pharmacie, la réalisation d'échographies et d'analyses de laboratoire.

Le président de l'ISAAD a souligné l'importance des campagnes régulières organisées dans la région dans le cadre d'un partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Dans une déclaration similaire, le chef de la Division de l'Action sociale (DAS) à la province de Moulay Yacoub, Saadeddine Jilani, a affirmé que cette caravane médicale s'inscrit dans les efforts déployés par l'INDH afin de renforcer l'offre de santé dans la province, notamment en rapprochant les services de santé de la population.

Il a rappelé l'importance accordée par l'INDH aux examens médicaux ciblant spécifiquement les femmes et les enfants, notant que cette opération a été placée sous le thème "Les 1000 premiers jours, fondement de l'avenir de nos enfants".

M. Jilani a précisé que des actions de sensibilisation ont porté sur l'importance de l'allaitement maternel et de la diversification alimentaire pour les enfants de moins de deux ans, visant ainsi à modifier les comportements néfastes et à diffuser les bonnes pratiques en matière de santé de la mère et de l'enfant, afin de garantir une croissance physique et cognitive saine pour l'enfant