Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 décembre 2024

Inauguration de l’Hôpital de la Muya par le Président Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi

Samedi, le Président Félix Tshisekedi a procédé à l’inauguration de l’hôpital rénové de la Muya à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï Oriental. Entièrement modernisé, cet établissement est désormais équipé de matériel de pointe et offre des services médicaux variés et essentiels. Le Président Félix Tshisekedi a personnellement inspecté les installations, allant jusqu’à se faire examiner pour confirmer le bon fonctionnement des équipements médicaux. (Source Journal de Kinshasa)

Éliminatoires de la CAN 2025 : La CAF inflige une lourde amende à la Libye

La CAF sanctionne à nouveau la Libye pour mauvaise conduite lors du match de qualification pour la CAN 2025 contre la République du Bénin. La Confédération africaine de football a annoncé avoir infligé une amende de 50 000 dollars à la Fédération libyenne de football pour mauvaise conduite lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Rappelons que le Bénin a forcé les Chevaliers de la Méditerranée à un match nul 0-0 à Benghazi lors de la dernière journée des éliminatoires pour réserver son billet pour la finale continentale. (Source AfrikMag)

Législatives au Tchad : Mahamat Idriss Déby a voté, l'opposition boycotte

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, a voté dimanche lors des élections législatives et régionales marquant la fin d'une période de transition militaire de trois ans. Toutefois, l’opposition principale a boycotté ces élections, l’accusant de ne pas garantir un processus électoral crédible.

Après avoir voté dans un bureau de vote de N’Djamena, la capitale du Tchad, Déby a exhorté tous les électeurs inscrits à « sortir et voter en masse ». Ces élections législatives, qui se déroulent pour la première fois en plus de dix ans au Tchad, font suite à la victoire contestée de Déby lors de l’élection présidentielle de l’année précédente, visant à rétablir la démocratie dans le pays. (Source Africanews)

Remaniement militaire en Mauritanie : Une purge ciblée contre les proches de l'Algérie ?

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani vient de procéder, à un remaniement majeur de la hiérarchie militaire. Ce changement, qui touche plusieurs hauts responsables, soulève des interrogations sur les véritables motivations du président. Derrière ces nominations, se cache-t-il une volonté de se débarrasser de hauts gradés jugés trop proches des intérêts algériens ?

Ce remaniement a vu la promotion de plusieurs généraux, dont Mohamed Vall Ould Raïs, désigné chef d’état-major général des armées, en remplacement du général Mokhtar Bella Chaabane, admis à la retraite en raison de la limite d’âge. Le général de division Brahim Vall Ould Cheibani a été nommé chef d’état-major particulier du président, tandis que le général Sidou Samba Diak a pris la tête des renseignements extérieurs. (Source Hespress)

1ère édition du Festival de Charjah de littérature africaine

La première édition du Festival de Charjah de littérature africaine se tiendra du 24 au 27 janvier prochain sous le thème « Le conte de l’Afrique ». Organisé par l’Autorité du livre de Charjah, cet événement réunira une vingtaine d’auteurs et de romanciers africains, dont deux lauréats du prix Nobel de littérature.

Cet évènement vise à renforcer les échanges culturels entre l’Afrique et le monde arabe, de célébrer le patrimoine littéraire africain et de favoriser le dialogue entre écrivains, intellectuels et artistes. (Source apanews)

Congeler ses ovocytes : Un projet en question en Tunisie

En Tunisie, la question de la congélation des ovocytes a été remise dans le débat début novembre par une députée. Dans le pays, la loi n’autorise la procédure que pour les femmes mariées ou celles subissant un traitement médical qui peut menacer leur fertilité. La parlementaire Syrine Mrabet réclame que la cryoconservation ovocytaire soit accessible à toutes les femmes, y compris les célibataires, dans un contexte où les femmes tunisiennes se marient plus tardivement et privilégient souvent leur carrière et leurs études. (Source RFI)

Gabon : Aubameyang, meilleur buteur africain en activité avec 388 buts !

Pierre-Emerick Aubameyang continue de marquer l’histoire du football africain et mondial. Avec 388 buts inscrits au cours de sa carrière, l’attaquant gabonais, désormais en Arabie Saoudite, domine le classement des meilleurs buteurs africains en activité. Une performance remarquable pour le capitaine des Panthères du Gabon, qui a brillé sur les terrains européens pendant plus d’une décennie.

De Saint-Étienne à Marseille, en passant par le Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea, Aubameyang a su se distinguer par sa régularité devant le but. Aujourd’hui, il n’est qu’à 12 réalisations d’atteindre la barre symbolique des 400 buts en carrière, une marque qui devrait le faire entrer dans la légende aux côtés des Didier Drogba ou Samuel Eto’o. (Source GabonMediaTime)

Togo : Législatives 2024, un test pour renforcer la démocratie

Au Togo, les élections législatives de 2024 ont été bien plus qu’un simple rendez-vous électoral. Elles ont constitué un véritable test pour la Cinquième République, marquant un tournant décisif dans le paysage politique du pays. Avec une victoire écrasante du parti au pouvoir, les contestations ont éclaté, ravivant les tensions entre pouvoir et opposition.

Les élections législatives de 2024 ont marqué un tournant dans l’histoire politique du Togo. Celles-ci étaient les premières depuis l’instauration de la Cinquième République, un moment particulier qui a bouleversé le paysage politique du pays. (Source Africa 24)

Sénégal : Macky Sall quitte la direction de l’APR pour une durée indéterminée

Au Sénégal, l’ancien président Macky Sall a annoncé la suspension de ses activités politiques au sein de l’Alliance pour la République (APR) pour une durée indéterminée.

Cette décision, confirmée lors d’une interview accordée à la revue ConfidentielDakar, marque un tournant dans sa carrière. Il assumera désormais le rôle de président d’honneur du parti, libéré des responsabilités quotidiennes, tout en restant actif sur la scène politique internationale, comme l’a rapporté DakarActu. (Source Beninwebtv)

45e édition du Sabre National du Niger : Le Premier ministre burkinabé, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, assiste à la finale

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a pris part, ce dimanche 29 décembre 2024, à la finale de la 45e édition du Sabre National, championnat de lutte traditionnelle du Niger, dans la ville de Dosso, localité située à 130km au Sud-est de Niamey.

Après Agadez en 2023, la ville de Dosso a abrité du 10 au 29 décembre 2024, le Sabre National KOKOWA 2024. La finale s’est déroulée dans l’arène Salma Dan Rani sous la présidence de Son Excellence Monsieur Ali Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, avec à ses côtés ses homologues du Mali et du Burkina Faso. (Source Burkina24)