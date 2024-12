Tunisie: « SEUL » / Monodrame avec Oussama Kochkar - L'acteur face au vide

Avec ce monodrame qu'il interprète, écrit et mis en scène par Walid Daghsni, il se lance dans cette nouvelle aventure périlleuse dans laquelle il se dévoile et s'explore.

Jeudi soir au ciné-théâtre le Rio, Oussama Kochkar était seul sur scène. Seul, parce qu'il s'agit d'un monodrame et seul parce que c'est le titre choisi. La scène est vide, totalement nue, et s'y retrouver au centre sans appui, sans artifice, est un exercice complexe face auquel le comédien Oussama Kochkar s'est confronté avec courage. Du métier, il en a, des expériences nombreuses aussi avec des metteurs en scène qui ont marqué de leur empreinte son parcours qui ne cesse d'évoluer.

Avec « Seul », un monodrame qu'il interprète, écrit et mis en scène par Walid Daghsni, il se lance dans cette nou- velle aventure périlleuse dans laquelle il se dévoile et s'explore. Dans un combat intense entre le passé et le présent, l'acteur oscille entre vengeance et pardon, hésita- tion et audace. Seul à bord de son poids lourd, il parcourt les routes de sa mémoire, chargé du fardeau des souvenirs et de photos anciennes qui l'empêchent d'oublier. Face à l'absurdité de son destin, il lutte pour redonner un sens à sa vie.