Tunisie: Le pays parmi les pays à prévalence moyenne de la tuberculose - Un état des lieux rassurant

Le Dr Abdellraouf Mansouri, coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose et le paludisme au sein de la Direction des soins de santé de base du ministère de la Santé, a assuré que la situation épidémiologique nationale liée à la tuberculose est stable et en constante amélioration. Il a précisé que la Tunisie se classe parmi les pays à prévalence moyenne de la maladie, conformément aux critères établis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans une déclaration accordée ce dimanche à l'agence TAP, le Dr Mansouri a souligné que le nombre de cas de tuberculose en Tunisie a diminué au cours des dernières années. En 2022, pas moins de 3 264 cas ont été enregistrés, contre 3 014 cas en 2023, ce qui reflète, selon lui, le succès du programme national de lutte contre la tuberculose mis en oeuvre pour la période 2017-2021. Ce programme sera actualisé et renforcé pour la période 2025-2028, avec pour objectif de réduire encore davantage le nombre de cas.

L'OMS considère que la prévalence de la tuberculose est élevée lorsqu'elle dépasse 30 cas pour 100 000 habitants par an, moyenne entre 20 et 30 cas, et faible en dessous de 20 cas pour 100 000 habitants. En Tunisie, le taux est passé de 28 cas pour 100 000 habitants en 2022 à 26 cas en 2023. Bien que ces chiffres indiquent une situation épidémiologique maîtrisée, le Dr Mansouri a insisté sur le fait que le ministère de la Santé vise à atteindre un taux inférieur à 20 cas pour 100 000 habitants par an, voire à éradiquer complètement la maladie grâce au programme national 2025-2028.

Par ailleurs, le Dr Mansouri a noté une baisse significative des cas de tuberculose pulmonaire contagieuse et grave au cours des deux dernières décennies. En revanche, la tuberculose ganglionnaire, qui affecte des organes autres que les poumons, reste plus fréquente. En 2022, les cas de tuberculose pulmonaire représentaient 37,9 % des infections, contre 62,1 % pour la tuberculose extra-pulmonaire. En 2023, ces chiffres sont respectivement passés à 36,3 % et 63,7 %.

Il a également rassuré sur la disponibilité des traitements contre la tuberculose, qui sont gratuits et accessibles dans toutes les régions du pays. Les patients bénéficient d'une prise en charge complète, depuis le diagnostic jusqu'à leur rétablissement total, quels que soient les niveaux de complexité des traitements nécessaires.

Enfin, le Dr Mansouri a appelé les citoyens à éviter la consommation de lait et de produits laitiers provenant de points de vente non contrôlés, afin de réduire les risques d'infection par la tuberculose. Cette mesure préventive s'ajoute aux efforts du ministère pour éradiquer cette maladie infectieuse.