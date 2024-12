Gabon: 'De la parole à l'acte, le régime de la Transition nous a rassurés par le pragmatisme du Président Oligui Nguema'

interview

Il est le Président du Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ). Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, s'est prêté au jeu de question-réponse avec la rédaction, sur les événements qui pour lui, ont marqué l'an 2024.

Bonjour monsieur, vous êtres Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, Président du Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ). Vous êtes jeune et suivez l'actualité qui anime votre pays le Gabon depuis le 30 aout 2023. Qui est ce qui vous a marqué tout au long de l'année 2024 qui s'en va ?

J'ai été particulièrement marqué par plusieurs événements exceptionnels et Inédits. Des événements, qui certainement, marqueront à jamais l'histoire de notre cher et beau pays pour des générations et des années futures.

- L'arrivée au pouvoir d'un nouveau régime, grâce à ce que nous qualifions de " Coup de la libération du 30 Août 2023 "qui n'a été que la clé de voûte permettant d'amorcer 2024.

- L'année 2024 en elle même, a été scellée par la volonté et la confiance du peuple gabonais a accompagner le CTRI dans son processus des réformes institutionnelles comme cela a été si bien observé lors des campagnes référendaires entérinées par un Oui massif, populaire, donnant ainsi, naissance à une nouvelle Constitution, à une nouvelle République, un nouveau Gabon.

- 2024 a été aussi une année de Renaissance du Gabon, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Le pays est en chantier, partout ailleurs. Il est en reconstruction. Le développement de notre pays se fait ressentir. De surcroît, nous avons pu constater que 2024 a été une année marquée par la réalisation de nombreuses promesses. De la parole à l'acte, le régime de la Transition nous a fortement rassuré par le pragmatisme du Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema

2- Qui est ce qui aurait été fait, mais qui ne l'a pas été, sachant que la perfection n'est pas de ce monde ?

A mon humble avis, tout n'est que processus. Il n'ya rien à reprocher au Président de la Transition, si ce n'est que l'encourager davantage dans son élan, celui de conduire le peuple gabonais à la terre promise. Le CTRI, en prenant les rennes du pouvoir, ne cesse d'oeuvrer pour la restauration de nos institutions et pour le rétablissement de la dignité des Gabonaises et des Gabonais.

Vous êtes jeune comme je le signifiais plus haut. Quelles sont les aspirations de la jeunesse dans sa majorité ?

La jeunesse gabonaise aspire à participer à l'effort de reconstruction de notre cher et beau pays le Gabon. A celà, les jeunes ont besoin d'emploi, afin de retrouver leur dignité longuement embrigadée sous l'empire de l'ancien régime, ainsi que leur autonomie financière. Car, seul le travail libère l'homme. En plus de cela, cette jeunesse a véritablement besoin de participer à la gouvernance, aux mandats électoraux dans notre pays, comme prévu dans notre nouvelle Constitution en son article 6.

Quel message souhaiteriez-vous envoyer au Président de la transition ? Un message à la jeunesse...

Au Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, je dirai : Monsieur le Président, courage à vous ! Rester droit dans vos bottes ! Demeurez concentré sur votre vision de conduire le Gabon à la terre promise. Ne vous laissez pas distraire par les perfides trompeurs qui voudraient boycotter le travail que vous êtes en train de bâtir pour notre Gabon et pour l'intérêt des Gabonais. Je vous exhorte à être ferme lorsque vous devriez sanctionner.

Et permettez à la justice gabonaise d'être beaucoup plus efficace. Et aussi, à la Commission Nationale de Lutte Contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite d'agir librement en leur disposant des moyens pour accomplir à bien, leur mission. Afin que cessent l'impunité, l'injustice et les détournements massifs. Car les vieilles habitudes ont la peau dure.

A la jeunesse gabonaise, je dirai, maintenons en nous, la flamme de l'espoir allumée. Car, avant le 30 Août 2023, le régime déchu ne nous donnait plus la possibilité de rêver ou de croire en l'avenir. Je nous implore à ne pas nous lasser de soutenir le Président de la Transition jusqu'au bout de ses efforts pour l'intérêt de tous. Parce que c'est dans notre détermination à le tenir toujours debout que le Président puise sa force.

Je vous remercie Monsieur le journaliste pour cet interview.