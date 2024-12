Afrique: L'évêque d'Ondjiva appelle à plus d'unité et d'harmonie au sein de la famille

Ondjiva — L'évêque du diocèse d'Ondjiva, dans la province de Cunene, Mgr Pio Hipunhati, a exhorté dimanche, les familles angolaises à plus d'unité et d'harmonie, dans le but de créer une société meilleure.

S'exprimant lors de la célébration du jubilé ordinaire de 2025 et de la fête de la Sainte Famille de Nazareth, il a déploré le fait que de nombreux foyers vivent des situations difficiles, caractérisées par des conflits, des séparations, la polygamie et la sorcellerie, dont les problèmes éclipsent la beauté et la dignité des familles.

Selon le prélat catholique, de nombreux parents sont affligés par le manque d'attention de leurs enfants, qui confondent liberté et débauche, ainsi que certains parents qui ne sont plus des exemples de bonne conduite pour leurs enfants.

Il a également invité les responsables à faire un examen de conscience, à privilégier le respect, la compréhension, la conversion, la pénitence et la prière et, surtout, l'amour mutuel comme base de la vie familiale.

L'évêque Pio Hipunhati a également exhorté les fidèles, au cours de cette période jubilaire, à pratiquer une profonde miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la compréhension mutuelle, le pardon, la charité, la paix, la gratitude et la correction fraternelle.

Il a expliqué que la célébration du jubilé ordinaire marque les 2025 ans de la naissance de Jésus-Christ et de l'activité missionnaire de l'Église catholique dans le monde.

Il a rappelé que le jubilé est un temps de conversion personnelle et communautaire, de pratique de la justice dans les sphères sociales et religieuses, ainsi que de libération.