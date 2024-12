Algérie: Campagnes de sensibilisation au profit des femmes rurales pour les encourager à créer des micro-entreprises

ALGER — Des campagnes de sensibilisation ont été lancées, dimanche, au niveau des directions de l'action sociale et de la solidarité des wilayas, au profit des femmes rurales pour les encourager à créer des micro-entreprises, indique un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Ces campagnes de sensibilisation "s'inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises", précise la même source.

Cette convention vise à "lancer le programme national d'intégration économique de la femme rurale, pour financer et accompagner la réalisation de projets ayant un impact socio-économique en faveur des femmes vivant dans les zones rurales, notamment montagneuses, frontalières et sahariennes".

Ces campagnes conjointes de sensibilisation tendent à "faire connaitre les facilitations et avantages accordés par les dispositifs de microcrédit et de l'auto-entrepreneur".

Cette opération, ajoute le communiqué, intervient "en exécution des instructions de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, sur la nécessité de promouvoir et de faire connaître les différents mécanismes de l'Etat visant à soutenir et à encourager la femme rurale à créer des micro-entreprises, tout en intensifiant les actions de proximité ainsi que les rencontres directes avec les femmes rurales désireuses de lancer des activités dans les villages".

L'initiative vise également à "encourager et accompagner cette catégorie à bénéficier des programmes d'appui et de microcrédits mis à disposition par l'Etat, notamment par le biais des dispositifs de microcrédit et de l'auto-entrepreneur".

"Ces campagnes de sensibilisation prévoient également des sorties sur terrain ainsi que des caravanes de sensibilisation organisées par les cellules de proximité au niveau des villages, des zones frontalières et des espaces publics, pour prendre en charge les préoccupations des catégories ciblées".

Des sessions de formation seront en outre organisées en partenariat entre les secteurs de la solidarité nationale et les start-up, notamment en ce qui concerne l'accompagnement procédural pour constituer les dossiers de demande de crédits ainsi que l'encadrement technique pour préparer, lancer et gérer les projets. Ces campagnes portent également sur la participation à des émissions d'information, selon la même source.