Algérie: Mines - Des exportations de 200 millions de dollars réalisées par le Groupe Sonarem en 2024

ALGER — Le Groupe minier industriel Sonarem a réalisé 200 millions de dollars d'exportations en 2024, dont la majorité provient des exportations de phosphate, avec plus de 193 millions de dollars, a révélé le président-directeur général (PDG) du Groupe, Belkacem Soltani.

Au cours de l'année écoulée, "presque tous les objectifs fixés par le groupe et ses 12 filiales ont été atteints, notamment ceux liés au lancement de plusieurs projets prévus", a déclaré M. Soltani à l'APS, ajoutant que ce bilan positif est attribué à la mise en oeuvre de "la stratégie élaborée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réduire les importations des matières minérales tout en répondant aux besoins du marché national et en exportant l'excédent pour augmenter les exportations hors hydrocarbures".

De nouveaux projets devraient entrer en service au cours de l'année 2025, notamment une usine de production de carbonate de calcium fin, implantée dans la région de Bounouara, dans la commune d'El-Khroub (Constantine), souligne-t-on.

Selon le PDG , cette usine permettra la création de plusieurs emplois directs et l'amélioration de la qualité des produits dérivés du carbonate de calcium. Il a expliqué que la stratégie du Groupe pour l'année 2025 axe sur le développement du capital humain et le recrutement de compétences spécialisées dans différents domaines, outre la formation des cadres et fonctionnaires pour se mettre au diapason des nouvelles technologies dans ce secteur.

Elle est également axée -selon le même responsable- sur l'ouverture de nouvelles mines, en s'appuyant sur les résultats du programme minier comprenant 26 projets d'exploration et de recherche des ressources minérales, lancé en 2021, et qui a permis d'explorer des ressources minérales insoupçonnées et à valeur ajoutée, telles que le feldspath, le lithium et l'uranium, ainsi que de nombreux types de pierres rares et d'autres ressources.

Or : les mines de Tirek et Amsmissa à Tamanrasset "bientôt" relancées

De plus, le Groupe oeuvre pour l'ouverture du secteur minier algérien aux entreprises étrangères pour encourager les investissements, affirme le responsable, attestant de la réception de plusieurs offres d'investissement de sociétés de différentes nationalités, notamment chinoises, malaisiennes, belges et indonésiennes.

D'autre part, évoquant l'exploitation traditionnelle de l'or, M. Soltani a indiqué qu"'en 2024, près de 46 licences d'exploitation ont été délivrées pour les entreprises", notant que la production nationale de ce métal précieux a atteint, de 2022 jusqu'à décembre 2024, quelque 351 kg.

Quant à l'exploitation industrielle de l'or, le responsable a fait part des prévisions du Groupe "d'augmentation de la production d'or en Algérie dans les années à venir, notamment après la relance des mines d'or de « Tirek » et « Amsmissa » dans la wilaya de Tamanrasset, qui reprendra bientôt après un arrêt de plus de 10 ans".

Par ailleurs, M. Soltani a affirmé que les grands projets miniers structurants connaissent une cadence "très avancée", conformément aux objectifs tracés, assurant que ces projets seront "réceptionnés dans les délais impartis"

Il s'agit de la mine de fer de Gara Djebilet (Tindouf), de la mine de phosphate intégré de Bled El-Hadba (Tébessa) et de la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza-Oued Amizour (Béjaïa).

Le Groupe Sonarem mobilisera tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la réalisation de ces projets structurants, conformément aux instructions du président de la République, qui a insisté sur la nécessité de les exécuter "dans les plus brefs délais" en raison de leur impact significatif sur l'économie nationale.