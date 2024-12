Congo-Kinshasa: Est du pays - Des enfants des rues et porteurs du VIH profitent d'un rare moment de convivialité

Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins une centaine des enfants vivant dans les rues et porteurs du VIH ont passé un moment de convivialité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Une séquence organisée par l'Initiative communautaire pour le développement durable en Afrique (ICDA) qui a réuni ces enfants dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Objectif : redonner de l'espoir et offrir un soutien psychologique pour ces enfants.

Des chants et des danses pour célébrer Noël et les fêtes de fin d'année dans le village Bushara.

Isidore et Clarisse sont séropositifs. Âgés de 14 et 12 ans, ils vivent au quotidien dans les rues de Goma, dans l'est de la RDC. « Je suis contente de voir que vous vous êtes souvenus de nous en venant fêter Noël. Que Dieu vous bénisse », lance la petite fille. « Ce que je souhaite, c'est que quand on tombe malade, vous nous donniez des médicaments, des habits et qu'on puisse aller à l'école », espère le jeune garçon.

Kanyere Ange, qui encadre ces enfants, rappelle que Noël reste une parenthèse pour ces enfants. « Eux qui vivent séropositifs, ils nous disent qu'ils sont délaissés. Ce que je fais, c'est que je leur montre que même si quelqu'un est malade, il peut vivre et il est important dans la société. »

Kahindo Jolie, vice-présidente de l'organisation ICDA, demande plus d'attention pour ces enfants oubliés. « Nous lançons un appel à la communauté internationale pour venir en aide à ces enfants. Nous avons beaucoup de difficultés ! »

Selon l'organisation ICDA, quelque 200 enfants porteurs du VIH sont enregistrés dans le territoire de Nyiaragongo.